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Який був старий Трускавець: у мережі показали добірку фото

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
icon 81
Який був старий Трускавець: у мережі показали добірку фото
Сучасний Трускавець. Джерело: В.С.Білецький / Wikimedia

Початок ХХ століття приніс у курортне містечко Трускавець (нині це Львівська область) грандіозні зміни. На той момент він уже мав репутацію місцини для відпочинку з цілющими водами, але все ще залишався відносно скромним провінційним курортом. Все змінив один чоловік.

Який був старий Трускавець: у мережі показали добірку фото

Панорама Трускавця на початку ХХ століття. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

У 1911 році Трускавець перейшов під управління акціонерного товариства на чолі з Раймондом Ярушем, який узявся за його справжню європеїзацію. За його ініціативи у місті з’явилась електрика. Освітлення вулиць і парку, нові готелі, вілли і пансіонати, упорядкована інфраструктура – крихітний і маловідомий курорт почав перетворюватися на місце, де все відповідало тогочасним стандартам кращих австрійських і польських курортів. У Facebook-спільноті "Мандрівка старим кордоном" показали, як розквітло місто у цей період.

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Який був старий Трускавець: у мережі показали добірку фото

Історична будівля першої водолікарні в Трускавці. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Який був старий Трускавець: у мережі показали добірку фото

Літо на курорті Трускавець. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Звісно, вирішальним поштовхом стала поява у Трускавці залізниці. Першу маленьку станцію тут збудували ще у 1909 році, а уже 1 червня 1912 року відкрили повноцінний вокзал. Асиметрична будівля з одноповерховим пасажирським залом і двоповерховим службовим крилом обслуговувала чималу кількість пасажирів. Курорт отримав пряме сполучення зі Львовом, Краковом, Варшавою, Познанню, Прагою, Віднем і Берліном.

Який був старий Трускавець: у мережі показали добірку фото

Побудова вокзалу в Трускавці сприяла бурхливому розвитку курортного міста. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Новий шлях від вокзалу до центру курорту одразу ж спровокував будівельний бум – уздовж нього виросли нові вілли. Якщо 1910 року Трускавець приймав близько 3500 гостей, то вже 1913-го – понад 5 тисяч. Того ж року курорт отримав Велику золоту медаль за розвиток лікувальної бази і благоустрій. Тут відкривалися водолікарні, інгаляційні павільйони та інші модні на той час заклади, де відпочивальники намагались поліпшити своє здоров’я.

Який був старий Трускавець: у мережі показали добірку фото

Тераса кав'ярні в Трускавці. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Перша світова перервала цей розквіт, але ненадовго. У міжвоєнний період, уже у складі Польщі, Трускавець пережив друге народження. На Помірках з'явилося купальне озеро з морським піском, тенісні корти і спортивні майданчики. Кількість гостей невпинно зростала: 1923 рік – понад 6080 відпочивальників, 1927-й – уже майже 13 тисяч, 1933-й – рекордні 17 000, і це попри економічну кризу в Польщі.

Який був старий Трускавець: у мережі показали добірку фото

ВІдпочивальники у Трускавці. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Який був старий Трускавець: у мережі показали добірку фото

Будівля трускавецького вокзалу, вікдрита у червні 1912 року. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Трускавецька архітектура тих років була сумішшю закопанського стилю з елементами ар-деко і функціоналізму. Дерев'яні вілли з різьбленими верандами і стрімкими дахами сусідили з більш стриманими спорудами у дусі модерну. Частина цих будівель вціліла і сьогодні надає Трускавцю того особливого духу, який досі приваблює сюди охочих відпочити в тиші та спокої бальнеологічного курорту.

Раніше OBOZ.UA показував, якою була Ворохта на початку ХХ століття, коли у гори прийшла залізниця.

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