Якими були Суми у 50-х: старі фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 30 тис. грн ( $666)"Розрізати й знищити по частинах": у ЗСУ на Донеччині з’явилася перспектива. Інтерв’ю з генералом Романенком"Розрізати й знищити по частинах": у ЗСУ на Донеччині з’явилася перспектива. Інтерв’ю з генералом РоманенкомІлюстрація. Фінансовий гороскопМоре грошей і можливостей: три знаки зодіаку наприкінці жовтня привернуть багатство та успіхВідключення світла в Україні. ІлюстраціяАварійні відключення посилено, є проблеми з водою: де найгірша ситуація зі світлом 14 жовтняДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюВійськові ЗСУ"Ситуація напружена": у Силах оборони розповіли, що відбувається на Олександрівському напрямку. КартаІлюстративне фото. ВійськовослужбовецьНа Харківщині невідомий застрелив п'ятьох військовослужбовців: перевіряється версія про російську ДРГРосія атакувала Луцьк: загинуло шість людей, понад десять поранено. Фото та відеоРосія атакувала Луцьк: загинуло шість людей, понад десять поранено. Фото та відеоЯк "Спецпідрозділ Тимура" отримав свою назву: офіцер ГУР розкрив деталіЯк "Спецпідрозділ Тимура" отримав свою назву: офіцер ГУР розкрив деталі

Якими були Суми у 50-х: старі фото

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 603
Якими були Суми у 50-х: старі фото
Спасо-преображенський кафедральний собор в Сумах з висоти пташиного польоту. Джерело: 3sbworld

1950-ті роки в Сумах були часом інтенсивного розвитку міста. Тут зростала промисловість, що давало роботу і приріст населення разом із грошима на будівництво. Разом з тим, після війни у місті почали думати про збереження його архітектурної спадщини.

Який вигляд мали три яскраві пам’ятки Сум, показали у Facebook-спільності "Сума – історія міста". На старих фотографіях ми можемо побачити їхній тогочасний вигляд і порівняти із сучасним.

Якими були Суми у 50-х: старі фото

Будинок з ротондою в Сумах, 1950-ті роки. Джерело: Facebook / Суми - історія міста

Ефектним взірцем архітектури так званого сталінського ампіру є житловий будинок робітників машинобудівного заводу імені Фрунзе, який на розі Соборної вулиці і Майдану Незалежності. Зведений у 1952 році за індивідуальним проектом архітектора В. Клочко, він відразу став архітектурною домінантою цього кута міста. Чотириповерхова споруда у стилі радянського неокласицизму вирізняється кутовою вежею з колонадою-бельведером – звідси й народна назва "будинок із ротондою". Уже невдовзі такі прикраси проголосять "надмірностями в архітектурі" і почнуть боротьбу з ними, забудовуючи міста безликими хрущовками.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 2,4 т.
У мережі показали, який вигляд мала одна з найдавніших площ Києва у 1870-х роках. Архівне фото
icon 2,4 т.
У мережі показали, який вигляд мала одна з найдавніших площ Києва у 1870-х роках. Архівне фото
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 390
Яким Тернопіль був у давнину: архівні фото
icon 390
Яким Тернопіль був у давнину: архівні фото
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 2,5 т.
Одеса у 80-х: у мережі показали атмосферні фото
icon 2,5 т.
Одеса у 80-х: у мережі показали атмосферні фото
Якими були Суми у 50-х: старі фото

Вулиця Соборна в Сумах (тоді - Леніна) з видом на Спасо-Преображенський кафедральний собор та його дзвіницю. 1950-ті роки. Джерело: Facebook / Суми - історія міста

Зовсім поруч із цим місцем знаходиться Спасо-Преображенський кафедральний собор – одна з ключових пам’яток Сум. Під час Другої світової війни він зазнав певних руйнувань, але у 1947 році його дзвіницю відреставрували. З тих пір він залишається однією з найбільш впізнаваних будівель міста.

Якими були Суми у 50-х: старі фото

Будівля Сумського театру для дітей та юнацтва (театру Тіволі), 1950-ті роки. Джерело: Facebook / Суми - історія міста

Інша доля спіткала театр імені Щепкіна – нині Театр юного глядача. Споруда у вишуканому стилі модерн, зведена ще в дореволюційний час за проєктом харківського архітектора Олександра Гінзбурга, у 1950-х продовжувала активно працювати і залишалася важливою частиною культурного життя міста. Театр виходив фасадом на вулицю Соборну і разом із сусідніми будівлями формував той парадний образ центру.

Раніше OBOZ.UA показував, яким був Чернігів у 1960-ті роки.

Схожі теми
СумиІсторіяІсторія Українифотографії
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись