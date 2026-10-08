Якими були Суми близько 70 років тому: старі фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Трамп йде ва-банк перед виборами до Конгресу: чи допоможе йому Путін і до чого тут Україна. Інтерв’ю з БезсмертнимТрамп йде ва-банк перед виборами до Конгресу: чи допоможе йому Путін і до чого тут Україна. Інтерв’ю з БезсмертнимКличко звернувся до поліції США після смерті Гайден Панеттьєрі: що він дізнався про долю зниклих сімейних коштовностейКличко звернувся до поліції США після смерті Гайден Панеттьєрі: що він дізнався про долю зниклих сімейних коштовностей"Все, здулася": Магучіх зізналася, що українці збентежили її хейтом після Діамантової ліги"Все, здулася": Магучіх зізналася, що українці збентежили її хейтом після Діамантової лігиВідключення світла в Україні. ІлюстраціяУкраїнцям вимикають світло в екстреному режимі: у Києві та деяких областях діють аварійні відключенняІлюстрація - жінка тримає банківську карткуВ Україні обмежують перекази з картки навіть рідним: скільки грошей можна відправитиУ Києві поблизу багатоповерхівок виявили три нездетоновані балістичні ракети РФ. Подробиці, відео та фотоУ Києві поблизу багатоповерхівок виявили три нездетоновані балістичні ракети РФ. Подробиці, відео та фотоВідключення світла в Україні. ІлюстраціяРФ хоче "вимкнути" три АЕС в Україні та лишити Київ без світла: розкрито таємний план Кремля на зимуВ Італії виявили село, де жінки живуть надзвичайно довго: у чому секретВ Італії виявили село, де жінки живуть надзвичайно довго: у чому секретПутін наказав Суровікіну зруйнувати мости Києва – The TelegraphПутін наказав Суровікіну зруйнувати мости Києва – The Telegraph"Ми будемо першими, хто постраждає": Ле Пен заявила про загрози від вступу України в ЄС"Ми будемо першими, хто постраждає": Ле Пен заявила про загрози від вступу України в ЄС

Якими були Суми близько 70 років тому: старі фото

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
icon 192
Якими були Суми близько 70 років тому: старі фото
Панорама сучасних Сум. Джерело: 3sbworld

Порівняно з Києвом чи Харковом Суми пережили Другу світову війну без значних втрат – тут не було тотальних руйнувань, проте сліди німецької окупації залишались у місті скрізь. Саме тому і повоєнна відбудова тут була не менш активною, так що у 1950-х рока Суми мали помітно оновлений вигляд.

Яким це українське місто було 70 років тому, показали на старих фотографіях у Facebook-спільноті "Суми – історія міста". За першу повоєнну п’ятирічку тут відновили та збудували 85 тисяч квадратних метрів житла, почали активно розвивати машинобудівну, хімічну, приладобудівну промисловість. А отже життя у Сумах було доволі бурхливим.

Якими були Суми близько 70 років тому: старі фото

Харківський міст у Сумах, 1950-ті роки. Джерело: Facebook / Суми - історія міста

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 924
Чернігів у 60-х: добірка атмосферних кадрів
icon 924
Чернігів у 60-х: добірка атмосферних кадрів
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 492
Рівне у 60-х: у мережі показали архівне фото
icon 492
Рівне у 60-х: у мережі показали архівне фото
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 536
Який був старий Трускавець: у мережі показали добірку фото
icon 536
Який був старий Трускавець: у мережі показали добірку фото

Харківський міст через річку Псел – один із ключових символів відбудованого міста. Перший міст на цьому місці з'явився ще 1762 року. Але під час війни споруда була зруйнована. Одразу після її завершення споруду відновили тимчасово і досить швидко замінили її на нову капітальну переправу, яка з'єднала центр із лівобережними районами. Для міста, де Псел відігравав роль природного кордону, цей міст був і залишається важливою артерією. На тлі бачимо одну з головних пам’яток Сум – Спасо-Преображенський собор.

Якими були Суми близько 70 років тому: старі фото

Суми, Червона (нині Покровська) площа, 1950-ті роки. Джерело: Facebook / Суми - історія міста

Головним публічним простором Сум у 1950-х була площа, яка тоді носила назву Червона – нинішня Покровська. Своє первісне ім'я вона отримала від Покровської церкви. В ранні радянські роки вона була знищена більшовиками-богоборцями. Причому підірвали споруду настільки потужним зарядом, що по всьому місту в радіусі п'яти кілометрів повибивало вікна. Тим не менше, спаплюжена площа швидко стала місцем офіційних подій: першотравневі демонстрації на початку 1950-х збирали тут чималі натовпи сум'ян. Але і в будні тут можна було зустріти чимало мешканців міста, які входили на прогулянку.

Якими були Суми близько 70 років тому: старі фото

Вхід у міський парк Сум, 1950-ті роки. Джерело: Facebook / Суми - історія міста

Звісно, окремим центром тяжіння був міський парк на березі Псла – нині Центральний парк культури і відпочинку імені Івана Кожедуба. У 1950-х він переживав бурхливе відродження: тут висаджували дерева, впорядковували алеї, встановлювали скульптури. Парк на березі річки давав сум'янам те, чого так потребувало місто після важких років – спокій, зелень і відчуття, що мирне життя повертається. Тож, як бачимо на фото, у вихідні і свята тут було по-справжньому велелюдно.

Якими були Суми близько 70 років тому: старі фото

Алея міського парку в Сумах, 1950-ті роки. Джерело: Facebook / Суми - історія міста

Раніше OBOZ.UA показував, яким різним був Чернігів у 1960-ті роки.

Схожі теми
СумиІсторіяІсторія Українифотографії
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись