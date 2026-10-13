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Яким Тернопіль був у давнину: архівні фото

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 246
Яким Тернопіль був у давнину: архівні фото
Панорама Тернополя орієнтовно на межі ХІХ і ХХ століть. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Тернопіль на межі ХІХ та ХХ століть був містом доволі поважним. Він входив до складу Австро-Угорщини і мав статус повітового міста Королівства Галичини і Лодомерії, а отже розвивався доволі активно.

Який вигляд місто мало у цей період, показали у Facebook-спільноті "Мандрівка старим кордоном". Що одразу кидається в очі на всіх фотографіях, так це велика кількість модно вбраних людей. Це вказує на те, що міське життя Тернополя у цей період було вельми жвавим.

Яким Тернопіль був у давнину: архівні фото

Вулиця Третього травня (нині Сагайдачного) в Тернополі на межі ХІХ - ХХ століть. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Найпотужнішим поштовхом для розвитку в цей час стало прокладення залізничного сполучення. Лінія Львів-Тернопіль запрацювала 1870 року і стала однією з перших у Галичині. Це миттєво перетворило місто на важливий вузол торгівлі. Звідси вивозили зерно, худобу, шкіру і спирт-сирець, а завозили промислові товари – машини, тканини, сіль, гас, цукор. Таке пожвавлення ділової активності приваблювало у Тернопіль більше людей і збагачувало міську казну.

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До кінця XIX ст. з'явилися також залізничні гілки на Микулинці, Бережани і Підволочиськ, що зробило Тернопіль сполученим одразу з кількома напрямками. До міста вели і шість шосейних доріг – на той час вельми серйозна інфраструктура для провінційного центру.

Яким Тернопіль був у давнину: архівні фото

Вулиця Яна Тарнавського (тепер - Руська), Тернопіль, межа ХІХ-ХХ століть. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Загалом за ХІХ століття населення Тернополя виросло вчетверо: якщо 1808 року тут мешкало сім тисяч осіб, то наприкінці століття – понад тридцять тисяч. Половину з них складали євреї, які традиційно тримали в своїх руках торгівлю і ремесло, задавали місту жвавий ритм і колорит. Великий ярмарок Святої Анни, що існував ще з XVIII ст., збирав купців з усієї округи і вважався одним із головних у Галичині з продажу збіжжя і коней. Ярмарки перемістили з центральної Ринкової площі на оболонські луки – там більше простору для худоби і возів.

Яким Тернопіль був у давнину: архівні фото

Вулиця Яна Тарнавського з іншого ракурсу. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Паралельно з комерційним розвитком місто набувало культурного і громадського обличчя. 1875 року виникла філія "Просвіти", 1894-го – "Народна торгівля", 1901-го – музично-хорове товариство "Боян", 1904-го – "Сокіл". Відкривалися банки, школи, читальні. Гімназія, де викладали польською, і паралельне українське громадське життя – така була реальність міста у ті часи.

Яким Тернопіль був у давнину: архівні фото

Річка Серет на межі ХІХ і ХХ століть текла в околоциях Тернополя у своєму природному руслі. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Річка Серет і тернопільський ставок, утворений греблею ще у XVI столітті, визначали природну географію міста. Став слугував для господарських потреб – тут стояли млини, а рибальство було звичним заняттям. Набережна у тому сучасному вигляді, де по ній гуляють, тоді ще не існувала – береги Серету залишалися переважно природними, порослими вербами, і лише поступово вздовж них почала формуватися міська забудова.

Раніше OBOZ.UA показував, якою була Одеса в останні роки перед розвалом СРСР.

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