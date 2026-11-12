Яким Хмельницький був у 80-х: архівні фото

Місто Хмельницький набуло статусу обласного центру у 1941 року, до того воно було доволі провінційним містечком, розвитку якого не надавати великого значення. Тож так склалось, що багатої багатовікової архітектурної спадщини воно не має, а отже його обличчя визначила саме радянська забудова.

Відео дня

Особливо активно місто розвивалось у 1980-ті роки, коли СРСР почав розбудовувати тут промисловість. Хмельницький став одним із центрів радіоелектронної та машинобудівної галузей, і значна частина підприємств працювала на воєнно-промисловий комплекс. Відповідно, на цей період припало і зведення багатьох нових будівель у місті. Якого вигляду надала Хмельницькому модерністська радянська забудова, показав Instagram-паблік "BBC Хмельницький".

У кадрі бачимо такі типові для того періоду будівлі, як головпоштамт, готель "Поділля" чи різні освітні заклади. Здебільшого вони побудовані у стилі брутального радянського модернізму.

РЕКЛАМА

Варто сказати, що вісімдесяті були для Хмельницького періодом справді бурхливого розвитку. Заводам, які працювали у міст, потрібні були люди, а людям – житло. Звідси типові багатоповерхівки й нові мікрорайони Виставка та Озерна. Генплан останньої передбачав житло на 50 тисяч мешканців зі школами, садками та закладами торгівлі. Будівлі зводили швидко, використовуючи залізобетонні конструкції місцевих заводів, що й визначало їхній вигляд: простий об'єм, мінімум декору, скло й бетон. Показовий приклад технологічності: 1986 року почали будувати один із перших в Україні критих ринків зі складчастими розпірними залізобетонними конструкціями.

Головні історії дня

Готель "Поділля" на вулиці Шевченка відкрили 1986 року. Це типова громадська будівля пізнього модернізму із симетричним фасадом і ритмічно розташованими однаковими балконами.

РЕКЛАМА

До 1980-х років побудови належить і спортивний корпус Хмельницького національного університету, який зростав разом із вишем, заснованим 1962 року. Подібні споруди будувались за типовими проєктами і часто були максимально схожими на аналоги в інших містах СРСР. Тому не завжди збереглись імена архітекторів, які керували такою забудовою.

Раніше OBOZ.UА показував, який вигляд мав центр Ужгорода у 1970-ті роки.