Яким Хмельницький був у 80-х: архівні фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюЩо відомо про фігуранта справи"В пентхаусі з крокодилами водія вантажівки били битами, він помер": OBOZ.UA дізнався нові деталі про фігуранта справи щодо розкрадання на енергетиці"Байден не відповів на лист": представники РФ в Абу-Дабі назвали нову "причину" повномасштабного вторгнення в Україну"Байден не відповів на лист": представники РФ в Абу-Дабі назвали нову "причину" повномасштабного вторгнення в УкраїнуДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційРасмуссен закликав Британію та Францію негайно відправити війська в Україну – The TelegraphРасмуссен закликав Британію та Францію негайно відправити війська в Україну – The TelegraphЦя зима може стати вирішальною, ультиматум пролунає для Путіна: інтерв’ю з генералом РоманенкомЦя зима може стати вирішальною, ультиматум пролунає для Путіна: інтерв’ю з генералом РоманенкомУ Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з полковником РФ, він загинув на місці: кого могли ліквідувати. Фото і відеоУ Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з полковником РФ, він загинув на місці: кого могли ліквідувати. Фото і відеоКар’єрний гороскоп на другу половину листопада 2026 року: кому відкриються нові можливостіКар’єрний гороскоп на другу половину листопада 2026 року: кому відкриються нові можливості"Холостяк" Кравцов спантеличив правдою про свої почуття на шоу та натякнув, чи знайшов кохання у фіналі"Холостяк" Кравцов спантеличив правдою про свої почуття на шоу та натякнув, чи знайшов кохання у фіналі
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Яким Хмельницький був у 80-х: архівні фото

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
630
Яким Хмельницький був у 80-х: архівні фото
Вісімдесяті роки залишили на карті Хмельницького чимало споруд в стилі брутального радянського модернізму. Джерело: Sergii Zyskо

Місто Хмельницький набуло статусу обласного центру у 1941 року, до того воно було доволі провінційним містечком, розвитку якого не надавати великого значення. Тож так склалось, що багатої багатовікової архітектурної спадщини воно не має, а отже його обличчя визначила саме радянська забудова.

Особливо активно місто розвивалось у 1980-ті роки, коли СРСР почав розбудовувати тут промисловість. Хмельницький став одним із центрів радіоелектронної та машинобудівної галузей, і значна частина підприємств працювала на воєнно-промисловий комплекс. Відповідно, на цей період припало і зведення багатьох нових будівель у місті. Якого вигляду надала Хмельницькому модерністська радянська забудова, показав Instagram-паблік "BBC Хмельницький".

Яким Хмельницький був у 80-х: архівні фото

Гастроном "Жовтневий". Джерело: Instagram / @bbc_khm

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
4,1 т.
Київ 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фото
4,1 т.
Київ 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фото
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
693
Яким був Ужгород 50 років тому: атмосферні фото
693
Яким був Ужгород 50 років тому: атмосферні фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,1 т.
Не впізнаєте: який вигляд мали Почайна ту Куренівський парк Києва у 1900-х. Архівне фото
1,1 т.
Не впізнаєте: який вигляд мали Почайна ту Куренівський парк Києва у 1900-х. Архівне фото
Яким Хмельницький був у 80-х: архівні фото

Сквер біля кінотеатру ім. Шевченка у Хмельницькому. Джерело: Instagram / @bbc_khm

У кадрі бачимо такі типові для того періоду будівлі, як головпоштамт, готель "Поділля" чи різні освітні заклади. Здебільшого вони побудовані у стилі брутального радянського модернізму.

Яким Хмельницький був у 80-х: архівні фото

Головпоштамт Хмельницького. Джерело: Instagram / @bbc_khm

Яким Хмельницький був у 80-х: архівні фото

Студентський спорткомплекс у Хмельницькому, 1980-ті роки. Джерело: Instagram / @bbc_khm

Варто сказати, що вісімдесяті були для Хмельницького періодом справді бурхливого розвитку. Заводам, які працювали у міст, потрібні були люди, а людям – житло. Звідси типові багатоповерхівки й нові мікрорайони Виставка та Озерна. Генплан останньої передбачав житло на 50 тисяч мешканців зі школами, садками та закладами торгівлі. Будівлі зводили швидко, використовуючи залізобетонні конструкції місцевих заводів, що й визначало їхній вигляд: простий об'єм, мінімум декору, скло й бетон. Показовий приклад технологічності: 1986 року почали будувати один із перших в Україні критих ринків зі складчастими розпірними залізобетонними конструкціями.

Яким Хмельницький був у 80-х: архівні фото

Сучасна вулиця Проскурівська у 1980-ті роки. Джерело: Instagram / @bbc_khm

Готель "Поділля" на вулиці Шевченка відкрили 1986 року. Це типова громадська будівля пізнього модернізму із симетричним фасадом і ритмічно розташованими однаковими балконами.

Яким Хмельницький був у 80-х: архівні фото

Типова пізньорадянська споруда у Хмельницькому. Джерело: Instagram / @bbc_khm

До 1980-х років побудови належить і спортивний корпус Хмельницького національного університету, який зростав разом із вишем, заснованим 1962 року. Подібні споруди будувались за типовими проєктами і часто були максимально схожими на аналоги в інших містах СРСР. Тому не завжди збереглись імена архітекторів, які керували такою забудовою.

Яким Хмельницький був у 80-х: архівні фото

Готель "Поділля" у Хмельницькому, 1980-ті роки. Джерело: Instagram / @bbc_khm

Раніше OBOZ.UА показував, який вигляд мав центр Ужгорода у 1970-ті роки.

Схожі теми
ХмельницькийІсторіяІсторія Українифотографії
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!