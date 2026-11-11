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Яким був Ужгород 50 років тому: атмосферні фото

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
57
Яким був Ужгород 50 років тому: атмосферні фото
Панорама сучасного Ужгорода з Хрестовоздвиженським кафедральним собором. Джерело: photovs

Завдяки тому, що Ужгород пізно приєднали до СРСР та й стояв він на самому кордоні з Європою, він мав серед радянських міст особливий статус. До 1970-х років Ужгород жив наче одночасно в двох ритмах – будучи цілком європейським, вимушено став вітриною радянського способу життя.

Яким центр Закарпаття у 1972 році, показав фотограф Василь Ковпак. Його знімки опублікувала Facebook-спільнота Made in Uzhgorod.

Яким був Ужгород 50 років тому: атмосферні фото

Ужгородський Хрестовоздвиженський греко-католицький кафедральний собор. Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod

В об’єктиві фотографа опинились забудовані до приходу "совка" райони міста – центр, квартал Малий Галагов, набережна. Там, де про сірі панельки та типову забудову не нагадувало ніщо.

Яким був Ужгород 50 років тому: атмосферні фото

Забудова району Ґалаґов в Ужгороді. Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod

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У мережі показали, який вигляд мав Дарницький вокзал у 1910- роках. Старовинна листівка

Весь цей радянський бруталізм розростався на околицях. У ті роки промисловість в Ужгороді розвивалася вельми інтенсивно – тут працювали машинобудівний, механічний заводи, "Турбогаз" та інші підприємства, частина яких виробляла продукцію для воєнно-промислового комплексу. Робочих рук бракувало, тож у місто масово переселяли людей з інших регіонів. Саме для них і зводили радянську забудову, яка дуже контрастувала зі старими кварталами. Втім, фотограф не надто цікавився цими типовими кварталами. Його цікавила душа міста.

Яким був Ужгород 50 років тому: атмосферні фото

Підградська вулиця. Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod

Так у кадрі бачимо Ужгородський греко-католицький кафедральний Хрестовоздвиженський собор, закладений ще 1640 році і добудований у 1646 році, а потім кілька разів оновлений. Розкішна будівля у стилі неокласицизму та бароко є однією з головних пам’яток міста.

Яким був Ужгород 50 років тому: атмосферні фото

Ужгородська набережна у 1970-ті роки. Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod

Також на знімках представлена архітектура Малий Галагов – ефектна чехословацька забудова. В Ужгород тоді вкладали значні кошти і облаштовували його на зразок тогочасних європейських міст.

Яким був Ужгород 50 років тому: атмосферні фото

Хоча Ужгород стояв на межі з європейськими країнами, маркування радянськими символами він не уникнув. Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod

Про те, куди ходили ужгородці у 1970-х рр., найкраще свідчать місця, що були на пам'яті всього міста. Набережна з липовою алеєю, висадженою ще 1928 року, залишалася головною прогулянковою вулицею. Старі квартали, просторі вулиці, затишні парки – все це складало обличчя міста.

Яким був Ужгород 50 років тому: атмосферні фото

Зверніть увагу на україномовну вивіску на будинку. Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod

З дорадянської спадщини збереглися кілька шарів. Навколо Ужгородського замку лишилися старі квартали з костелом, синагогою й єпископською резиденцією. Чехословацький період залишив Малий Галагов, квартал за планом 1921 року з конструктивістськими будівлями, центром якого став будинок земського уряду 1936 року. Вціліла й липова алея. До цього ж кола належить готель "Корона" 1910 року на Театральній площі.

Яким був Ужгород 50 років тому: атмосферні фото

Популярне серед ужгородців у ті роки кафе "Білочка". Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod

Із типово радянських бачимо у кадрі лише стелу з символікою СРСР та кафе "Білочка" – улюблене місце зустрічі ужгородців. До речі, що цікаво, якщо придивитись до вивісок, можна помітити, що навіть у 1970-ті роки написи були виконані українською мовою.

Яким був Ужгород 50 років тому: атмосферні фото

Ужгород сімдесятих славився своєю пишною і по-європейськи доглянутою зеленню. Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod

Раніше OBOZ.UA показував, яким був ринок "Юність" у Вінниці, який був визначальним для міста у 1990-ті роки.

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