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Яким був повоєнний Ужгород: старі фото

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 70
Яким був повоєнний Ужгород: старі фото
Сучасний вигляд набережної Ужгорода
Джерело: Artem Hvozdkov

Перлина Закарпаття, місто Ужгород славиться своєю затишною набережною. Облаштована у 1920-30-х роках, прикрашена липовою алеєю, вона залишалась окрасою міста, під якою би владою воно не перебувало.

Як ужгородська набережна пережила воєнні 1940-ві роки, показали у Facebook-спільноті Made in Uzhhorod. Перше фото демонструє цю частину міста у 1943 році, коли в Європі ще йшли запеклі бої. На ньому бачимо район Малий Галагов. Другий кадр було зроблено у 1949 році, його домінантою є колишній конвікт (пансіон) імені Ержебет, а нині Ужгородський ліцей ім. Т. Г. Шевченка.

Яким був повоєнний Ужгород: старі фото

Набережна Ужгорода у 1943 році

Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod

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Другу світову війну Ужгород зустрів у складі Угорщини. Цей період тривав із 1938 року, коли після Першого Віденського арбітражу місто опинилось під угорською владою, і до жовтня 1944 року, коли радянські війська зайняли місто практично без боїв. Закарпаттю в цей період пощастило: на відміну від більшості українських міст, Ужгород не зазнав значних архітектурних руйнувань. Лінію оборони "Арпад", вибудовану в Карпатах, Червона Армія обійшла з флангів, не атакуючи в лоб, тож місто вціліло.

Яким був повоєнний Ужгород: старі фото

Набережна Ужгорода, 1949 рік

Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod

Навіть 1944-й рік з його активними боями ужгородська набережна пережила мінімальними фізичними втратами. Але архівні листівки того часу фіксують картину, яка добре передає дух перехідного моменту: липова алея вже підросла, але атмосфера ще угорська – вивіски, одяг перехожих, характер вуличного життя. Незабаром усе це радикально зміниться.

У кінці 1940-х радянська влада взялася за впорядкування набережної по-своєму. Перед школою №1 частково замінили липи, відбулися перші перейменування вулиць. Місто ставало обласним центром УРСР, тому набережна, яка формувалася в чеський і угорський час, тепер мала відповідати новому образу. На щастя, алея лип при цьому нікуди не ділася – вона виявилася міцнішою за будь-яку владу і досі слугує окрасою міста.

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд мав Чернігів у 1960-ті роки.

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