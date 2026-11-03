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Яким був Бурсацький узвіз у Харкові понад 100 років тому: фото

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
699
Яким був Бурсацький узвіз у Харкові понад 100 років тому: фото
Сучасний вигляд Бурсацього узвозу в Харкові. Джерело: Василь Голосний

Бурсацький узвіз є однією з найстаріших вулиць Харкова. Він виник як шлях від фортечного пагорба до річки Лопані практично одночасно із самим містом.

Про цю вулицю історика відомо з XVII століття, проте її первісна назва не збереглася. Нинішнє ім'я пов'язане з духовною семінарією, яку заснували в Харкові у XVIIІ столітті. Який вигляд Бурсацький узвіз мав на початку ХХ століття у порівнянні з тим, яким він став зараз, показала на фотографіях Facebook-спільнота "Український Харків".

Будівлю бурси звели у 1770-1773 роках. Студенти вчились тут у доволі спартанських умовах, а на літо вони розходились по навколишніх сілах, заробляти навчанням тамтешніх дітей грамоті. Бурсацький узвіз мав іще одну назву на честь цієї семінарії. У XIX столітті його також називали Семінарською гіркою.

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Бурсацький узвіз у Харкові - фото 1910 та 2026 років. Кадри з архіву Василя Лозинського. Джерело: Facebook / Український Харків

Наближений до сучасного вигляд вулиця отримала у другій половині ХІХ століття. У 1864–1866 роках узвіз упорядкували, бо саме він був найкоротшим шляхом між Нагірною і Залопанською частинами міста та Благовіщенським (нині Центральним) ринком. На узвозі тоді з’явились невеличкі кам’яниці. А в 1893–1897 роках вулицю озеленили й облаштували тут сквер.

Архітектурний ансамбль цієї місцевості визначають кілька комплексів. З південного боку розташований Свято-Покровський монастир із Покровським собором 1689 року, найстарішою збереженою кам'яною спорудою Харкова. Поряд стоять будинки монастирського двору: № 3 (1883–1885), який призначався для півчих, і № 7 (1857), спершу монастирська гостиниця, а з 1886 року житловий будинок. Окремий акцент – сама бурса. Нинішній корпус на Бурсацькому узвозі, 4, збудований 1825 року, а 1885-го його надбудували за проектом К. Толкунова і Б. Покровського. Першу будівлю 1770-х не зберегли.

Сьогодні в корпусі бурси працює Харківська державна академія культури, яка розмістилася тут 1925 року, спершу як інститут. Будинок має статус пам'ятки місцевого значення. А сквер і старі кам'яниці надають узвозу того затишного вигляду, за який його так люблять харків’яни.

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд мало місто Надвірна на початку ХХ століття.

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