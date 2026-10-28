Яким було Рівне у 60-х: на фото показали, як розвивалося місто

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиВерховна Рада, розгляд проєкту Державного бюджету на 2027 рік. ІлюстраціяСоцстандарти за межею бідності, новий курс долара, зростання цін: бюджет-2027 пройшов перше читання у РадіМагазин Pepco в Познані. ІлюстраціяПопулярна польська мережа відкрила перший магазин в Україні. Всі адреси Pepco"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі СвітоліноюНа три знаки зодіаку чекає велике фінансове везіння: життя значно покращиться вже в середуНа три знаки зодіаку чекає велике фінансове везіння: життя значно покращиться вже в середуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуЗірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблемиЗірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблемиГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиросійські окупанти на ТОТРосія "вбудовує" жителів окупованої частини України у свою військову систему, причому навіть дітей: загарбники пішли на нові хитрощіВерховна Рада України. Ілюстраційне фотоСкасування Нацкешбеку та підняття зарплат військовим: як депутати "переписали" бюджет-2027
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Яким було Рівне у 60-х: на фото показали, як розвивалося місто

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
240
Яким було Рівне у 60-х: на фото показали, як розвивалося місто
Панорама сучасного РІвного. Джерело: Bearenok / Wikimedia

Для Рівного 1960-ті роки були періодом стрімкого переходу від провінційного містечка з маленькими будиночками до повноцінного сучасного міста з висотними спорудами і широкими магістралями. І цей цікавий період можна побачити на старих фотографіях.

Кілька кадрів того десятиліття були опубліковані у Facebook-спільноті "Старе місто. Рівне історичне". В центрі уваги тут проспект Миру та нинішня вулиця Соборна (тоді Ленінська), перебудова яких і ознаменувала цей перехід.

Яким було Рівне у 60-х: на фото показали, як розвивалося місто

Вулиця Ленінська (нині Соборна) у 1958 році. Поліпшене фото. Джерело: Facebook / Cтаре місто. Рівне історичне.

Ленінська на знімках цього часу виглядає зовсім новою – всі будинки у хорошому стані, а дерева вздовж вулиці молоді та невисокі. Кадр був зроблений зі сторони Рівненського кооперативного економіко-правового фахового коледжу у 1958 році. Вдалині видніється Свято-Воскресенський кафедральний собор, який у ті роки радянська влада віддала під музей.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,2 т.
У мережі показали, як у 1952 році відбудовували Хрещатик в Києві після Другої світової війни. Фото
1,2 т.
У мережі показали, як у 1952 році відбудовували Хрещатик в Києві після Другої світової війни. Фото
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
885
Тернопіль понад століття тому: у мережі показали рідкісне фото
885
Тернопіль понад століття тому: у мережі показали рідкісне фото
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
450
Яким був колись Стрий: старі фото міста
450
Яким був колись Стрий: старі фото міста
Яким було Рівне у 60-х: на фото показали, як розвивалося місто

1964 р. Новий міст Рівного - шляхопровід на сучасній Соборній протяжністю майже 300 м. Поліпшене фото. Джерело: Facebook / Cтаре місто. Рівне історичне.

У цей же період в Рівному будували і проспект Миру. Починалося все з двох типових двопідʼїзних "хрущовок" на березі річки Устя, куди 1962 року заселилися залізничники. До них вже стояли старіші "сталінки" на сусідній вулиці. Згодом з'явилися парні п'ятиповерхівки з гастрономом і універмагом на нижніх поверхах. Далі додалися бібліотека, "Союздрук" і найбільший у місті пивний бар. До кінця десятиліття на проспекті з’явились Будинок побуту, дев'ятиповерхівка із РАЦСом, ресторан і кафе. Виглядав він скромно, як і всюди в той час: цегляні коробки з балконами, мінімум декору і засаджені клумбами двори між корпусами.

Яким було Рівне у 60-х: на фото показали, як розвивалося місто

Проспект Миру в Рівному в стадії забудови 1960-х років. Поліпшене фото. Джерело: Facebook / Cтаре місто. Рівне історичне.

Щоб збудувати сучасний проспект, у Рівному зносили цілі вулиці дерев’яних хаток. Завершив оформлення проспекту готель "Мир", який будували 1966–1969 років за проектом В. Ковальчука. Восьмиповерхова будівля на ті часи здавалася рівнянам справжнім хмарочосом.

Яким було Рівне у 60-х: на фото показали, як розвивалося місто

Рівненський проспект Миру у 1961 році. Поліпшене фото. Джерело: Facebook / Cтаре місто. Рівне історичне.

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд мав Андріївський узвіз у Києві близько 150 років тому.

Схожі теми
РівнеІсторіяІсторія Українифотографії
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!