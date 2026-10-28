Яким було Рівне у 60-х: на фото показали, як розвивалося місто

Для Рівного 1960-ті роки були періодом стрімкого переходу від провінційного містечка з маленькими будиночками до повноцінного сучасного міста з висотними спорудами і широкими магістралями. І цей цікавий період можна побачити на старих фотографіях.

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Кілька кадрів того десятиліття були опубліковані у Facebook-спільноті "Старе місто. Рівне історичне". В центрі уваги тут проспект Миру та нинішня вулиця Соборна (тоді Ленінська), перебудова яких і ознаменувала цей перехід.

Ленінська на знімках цього часу виглядає зовсім новою – всі будинки у хорошому стані, а дерева вздовж вулиці молоді та невисокі. Кадр був зроблений зі сторони Рівненського кооперативного економіко-правового фахового коледжу у 1958 році. Вдалині видніється Свято-Воскресенський кафедральний собор, який у ті роки радянська влада віддала під музей.

У цей же період в Рівному будували і проспект Миру. Починалося все з двох типових двопідʼїзних "хрущовок" на березі річки Устя, куди 1962 року заселилися залізничники. До них вже стояли старіші "сталінки" на сусідній вулиці. Згодом з'явилися парні п'ятиповерхівки з гастрономом і універмагом на нижніх поверхах. Далі додалися бібліотека, "Союздрук" і найбільший у місті пивний бар. До кінця десятиліття на проспекті з’явились Будинок побуту, дев'ятиповерхівка із РАЦСом, ресторан і кафе. Виглядав він скромно, як і всюди в той час: цегляні коробки з балконами, мінімум декору і засаджені клумбами двори між корпусами.

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Щоб збудувати сучасний проспект, у Рівному зносили цілі вулиці дерев’яних хаток. Завершив оформлення проспекту готель "Мир", який будували 1966–1969 років за проектом В. Ковальчука. Восьмиповерхова будівля на ті часи здавалася рівнянам справжнім хмарочосом.

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