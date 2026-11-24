Хоча радянська епоха позначилась на українських містах не найкращим чином, розбудувавши їх типовими однаковими районами, Мукачево на Закарпатті зберігало своє унікальне обличчя. І ми досі можемо побачити, яким воно було.

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Все завдяки фотографіям з колекції Анатолія Домбровського, якими поділилася Facebook-спільнота Made in Uzhgorod. На кольорових кадрах зафіксовано Мукачево наприкінці радянської доби – у 1980-х.

Хоча до того часу місто, як і всі в СРСР, приросло панельними мікрорайонами, його ядро лишалося зовсім іншим за духом і масштабом. Всі завдяки історичному центру, ансамбль якого склався до 1918 року, коли місто входило до Угорського королівства, потім до Чехословаччини.

Головну площу, яка у 1980-х носила ім’я Леніна, а нині називається площа Миру, прикрашала ратуша 1904-1906 років у сецесійному стилі з готичними мотивами, зведена за проектом будапештського архітектора Яноша Бабули. Поруч стояли двоповерхові будинки торговців та торгові ряди графа Шенборна. Якщо абстрагуватись від радянських машин та символів на вулицях, можна було цілком відчути себе в європейському місті.

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Більшість будівель навколо центральної площі Мукачева збудували ще до Першої світової війни, і вони дожили до завершення радянських часів як цілісний ансамбль. Сама площа невелика й камерна. Її утворюють дві вулиці, що розходяться трикутником, а масштаб більше нагадує малий центральноєвропейський міський центр, ніж гігантський радянський громадський простір.

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Урбаністично радянська забудова здебільшого виходила за межі старого центру. У 1980-х на вільних ділянках звели мікрорайон нового планування з п'ятиповерхових і дев'ятиповерхових панельних будинків, який містяни прозвали "Пентагоном". Масова забудова перейшла і на Росвигово, внаслідок чого це селище фактично з'єдналося з Підмонастирем.

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Зрештою місто розділилося на два світи: компактний історичний центр і панельні райони навколо. Мукачево відрізняло те, що нове будівництво не витіснило старе, і саме центр залишився "відповідальним" за імідж міста. Сьогодні це один з найцікавіших туристичних напрямків України для любителів міського відпочинку.

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