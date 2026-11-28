Яремче – давнє гуцульське містечко на берегах Пруту, оточене горами Карпатського природного національного парку. Його вважають одним із найекологічніших міст України, адже тут ніколи не було великих промислових підприємств.

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Ще з XIX століття Яремче стало популярним місцем відпочинку серед заможних людей із Польщі та Австро-Угорщини. На старовинних фотографіях можна побачити, яким місто було у період свого розквіту в період 1910-1940-х років.

Перші письмові згадки про Яремче датуються 1787 роком і містяться в Йосифінській метриці. На той час тут мешкали лише п'ять родин, які адміністративно належали до села Дора. За місцевими переказами, понад двісті років тому в цій місцевості оселився втікач від панського гніту Ярема Годованець. Саме від його імені, як вважають, походить назва міста.

Ще до появи Яремче на цій території існували села Дора та Ямна. Їхнє заснування відносять до XIV – початку XVII століття. Назву Дора, ймовірно, запозичили з тюркської мови, де слово "дора" означає "двері". І справді, Дору, а згодом і Яремче, часто називають брамою до Карпат. Історія цих поселень тісно пов'язана з антифеодальним рухом галицького селянства, який поширився в Карпатах із XVI століття. У 30-40-х роках XVII століття його очолив Олекса Довбуш – легендарний ватажок опришків, якого в народних переказах змальовують людиною надзвичайної сили та великої душі. Про ті часи досі нагадують місцеві пам'ятки: Камінь Довбуша, стежка Довбуша та печера Довбуша.

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У XVIII столітті невелике гуцульське поселення на території сучасного Яремче, що нині входить до Івано-Франківської області, було осередком діяльності опришків. Польська шляхта вважала їх розбійниками й переслідувала, проте самі вони боролися проти феодального гніту та захищали права карпатських селян. Опришки облаштовували схованки в горах, звідки здійснювали напади на поміщиків, лихварів та орендарів.

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Наприкінці XIX – на початку XX століття унікальний клімат і мальовнича природа Карпат почали приваблювати до Яремче заможних відпочивальників з Австрії та Польщі. У 1894 році під час будівництва залізниці Делятин – Вороненко в Яремче звели унікальний арковий міст, який свого часу був одним із найбільших у Європі. На жаль, під час Другої світової війни споруду зруйнували.

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Уже наступного року Яремче виокремили в самостійне село, а місцевість почала розвиватися як курорт. На початку XX століття тут налічувалося близько пів сотні кам'яних і дерев'яних вілл. Наприкінці літа 1896 року для туристів відкрили "Клуб Яремчанський", який очолив радник Зонненвенд. У цей період прокладали гірські маршрути, облаштовували сходи до водоспаду Пробій і створювали місця для риболовлі.

У містечку запрацювало поштове відділення, а також почала виходити місцева газета, щоправда, лише раз на тиждень у туристичний сезон. У 1902 році відкрилися дві фотомайстерні, де не тільки робили світлини, а й друкували рекламні та сувенірні листівки з краєвидами Яремче. Значний внесок у розвиток курорту зробив радник Луцький. За його підтримки з'явилися павільйони для відпочивальників, до печер Довбуша проклали звивисту гірську дорогу, а біля водоспаду облаштували вечірнє освітлення. У 1905-1906 роках Яремче вже приймало близько 1500 туристів у літній сезон. Для гостей влаштовували концерти й лотереї. Особливо запам'ятався відпочивальникам виступ Львівського академічного хору в 1906 році. Того ж року побачив світ перший путівник курортом Яремче.

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Справжній ажіотаж у 1912 році викликав приїзд майбутнього імператора Австро-Угорщини Карла I. Він дістався містечка автомобілем, що стало неабиякою подією для місцевих мешканців. Під час візиту високий гість навіть підвіз одного з гуцулів до його дому в сусідньому Микуличині.

З початком Першої світової війни частина молодих мешканців Яремче вирушила на фронт у складі Легіону Українських січових стрільців. Перед майбутніми воїнами виступив із промовою відомий письменник Богдан Лепкий. Саме містечко неодноразово переходило з рук у руки: його займали російські війська, згодом румунські, а в 1919 році територія відійшла до Польщі. Регіон довго оговтувався від запеклих боїв і руйнувань. Лише навесні 1928 року польська влада офіційно надала Яремче статус курорту. У міжвоєнний період тут активно розвивалися готелі та пансіонати: "Гуцулка", "Генеціана", "Рай", "Пристань", "Морське око", "Львів'янка", "Марітон" і "Стокрутка". Вартість проживання становила 4-8 злотих на добу. Туристи могли обрати як невеликі кімнати, так і просторі апартаменти. Один із перших закладів санаторного типу організував Йозеф Матушевський. Лікар використовував у лікуванні водні процедури, інгаляції, а також мінеральні, сонячні й повітряні ванни.

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На межі XIX-XX століть Яремче поступово перетворювалося на кліматичний курорт, де лікували захворювання легень. Більшість місцевих мешканців тоді заробляла на життя роботою в лісах і натуральним господарством. Водночас розташування містечка біля входу до Карпат мало й зворотний бік: через стратегічне значення цієї місцевості вона неодноразово ставала ареною військових протистоянь. Особливо важкими для Яремче виявилися події Першої світової війни.

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У 1939 році курортні заклади, землі, ліси та лісопильні підприємства перейшли у державну власність. Того ж року до Яремче увійшли підрозділи Червоної армії. Нова влада націоналізувала курортні установи, земельні ділянки, ліси й лісопильні підприємства, а також заборонила діяльність громадських і культурних організацій та місцевих політичних партій. Чимало мешканців Яремче згодом долучилися до формувань УПА. Уже 30 червня 1941 року містечко зайняли німецькі війська. Більшість місцевих жителів вивезли на примусові роботи до Німеччини, а вілли й пансіонати зазнали значних руйнувань. Проти німецьких окупантів боролися, зокрема, партизанські загони Ковпака. 26 липня 1944 року Яремче звільнили від нацистських військ.

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Після завершення війни містечко поступово відбудувалося й знову почало розвиватися як туристичний центр. Сьогодні Яремче щороку приймає тисячі гостей, пропонуючи їм сучасні готелі, розвинену туристичну інфраструктуру та гостинний прийом. Мандрівників приваблюють мальовничі карпатські краєвиди, історичні пам'ятки й гуцульська культура. Тут можна вирушити в піший похід, спробувати рафтинг або покататися на гірських лижах.

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