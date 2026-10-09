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Якою була Вінниця у 90-х: архівне відео

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
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Якою була Вінниця у 90-х: архівне відео
Панорама сучасної Вінниці. Джерело: Posterrr / Wikimedia

Дев’яності роки в Україні були часом справжнього зламу епох, і побачити, як він позначився на наших містах, можна на тогочасних архівних відео. Скажімо, як ролик про площу перед універмагом у Вінниці, знятий у 1992 році.

Відео було опубліковане у Facebook-спільноті "Вінницькі друзі". Знімали ці кадри з машини, яка погожого літнього дня проїжджала по площі Калічанській, на якій і стоїть універмаг. Ми бачимо великий фонтан, пишну зелень і чимало людей, які проводять свій час у цьому просторі.

Саму п'ятиповерхову будівлю універмагу звели у 1964 році на місці базару, який стояв над річкою Каліча. Саму річки прибрали в труби, торгові ятки знесли і облаштували сучасний торговельний простір. Універмаг одразу став головним місцем торгівлі у Вінниці. Тут працювало понад півтори тисячі людей і продавалися товари практично усіх категорій. Сьогодні вінницький універмаг продовжує працювати як торговий центр, хоча всередині, за словами самих вінничан, час ніби зупинився – "головний музей радянської торгівлі часів 80-х", часом іронізують вони у відгуках.

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А от площа перед будівлею змінилася кардинально. У 1960-70-х роках тут був просторий сквер із численними зеленими насадженнями і доволі вільним простором – типовий для радянських міст відкритий майдан перед великим торговим об'єктом. Його окрасою був великий фонтан, але у дев’яності він майже не працював через застарілу інфраструктуру і занедбаність. Хоча на відео ми бачимо його у цілком робочому стані.

Кардинальна перебудова Калічанської площі відбулася у 2000-х. Простір перепланували і облаштували заново – з новим фонтаном, освітленням і зоною відпочинку. З'явився знаменитий напис "Я люблю Вінницю", який одразу став обов'язковою точкою для фотографій. Ввечері тут любить збиратися молодь.

Але ставлення вінничан до оновленої площі доволі неоднозначне. Одні цінують затишну зону відпочинку і ліхтарі. Інші згадують, що раніше тут було більше зелені, а сучасний вигляд здається їм незатишним і бездушним. Тим не менше, площа залишається одним із найбільш жвавих місць, де вінничани проводять чимало часу.

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд мали Суми у 1950-ті роки.

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