Якою була повоєнна Одеса: архівне фото

Будинок Лібмана на розі Преображенської і Садової – одна з найвпізнаваніших будівель Одеси. І пам’ятка, доля якої перегукується із долею всього міста.

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Який вигляд мав будинок Лібмана у повоєнному 1949 році, показали на архівній фотографії у Facebook-спільноті "Стара Одеса". У кадр також потрапив один із вишуканих ажурних балконів одеського Пасажу. Тобто ми дивимось на самісінький історичний центр.

Зведений у 1887–1888 роках за проектом архітектора Едуарда Меснера для підприємця Бернгарда Лібмана, названий його іменем архітектурний шедевр із самого початку був справжнім міським явищем. На першому поверсі розмістилося кафе Лібмана – перший в Одесі заклад з електричним освітленням. Сюди стікалась вся інтелігенція міста і його знамениті гості. На даху встановили три жіночі скульптури – Фортуну, Цереру та Аннону. Вони символізували удачу, родючість, торгівлю та достаток. А ще дах будівлі чомусь особливо полюбили шпаки, за що він отримав другу назву – будинок зі шпаками.

Найстрашніша сторінка історії будинку пов’язана з революційними подіями 1905 року. Кафе на його першому поверсі – символ заможного міського життя – стало мішенню радикалів. Спочатку власникам висунули вимогу надати гроші на "бойову організацію" й закрити кафе на знак солідарності з трудящими. Лібмани відмовилися. Тож 17 грудня тут було скоєно теракт – у зал влетіли кілька саморобних бомб, які спричинили пожежу.

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Після революції 1917 року будинок екпропріювали у його власників і розділили на комунальні квартири. А на місці вишуканої кондитерської відкрили ощадну касу.

Під час окупації Одесі нацистами в період Другої світової війни будинок встояв, однак частина його декору була пошкоджена. На фотографії 1949 року пам’ятка постає впізнаваною, хоча й притихлою. Трамвай іде Преображенською, перехожі в темних пальтах поспішають своїми справами, і місто явно живе, хоча ще носить сліди тієї катастрофи.

Складні часи для окраси Одеси настали в кінці радянської доби. Після реставрації 1970-х років капітальних робіт тут не проводили і конструкції почали потроху руйнуватися. У 2018 році з фасаду впала важка ліпна деталь і травмувала перехожого. Частину декоративних елементів демонтували, побоюючись нових падінь. А вже наступного 2019 року будинок Лібмана почали капітально реставрувати. Роботи не завершені і досі.

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