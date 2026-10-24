Якою була Одеса понад 100 років тому: фото

Давні світлини Одеси зберігають атмосферу міста, яке на початку XX століття було одним із найбільших торговельних центрів на Чорному морі. Величні будівлі, кінні екіпажі, жваві вулиці та розкішні магазини нагадують про повсякденне життя тогочасних містян.

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Особливий інтерес становлять фотографії споруд, які не збереглися до наших днів. Про те, якою була Одеса понад століття тому, розповідає OBOZ.UA.

На старовинній листівці зображено одну з найвідоміших торговельних будівель дореволюційної Одеси – магазин братів Петрококіно, розташований на Грецькій вулиці.

Увагу привертає розкішний фасад із високими вікнами, декоративними колонами та численними архітектурними деталями. Перед будівлею стоять кінні екіпажі, а вздовж широкої вулиці простягаються дерева. На листівці також можна роздивитися вивіску магазину, написану кирилицею та латиницею.

Торговий дім Петрококіно був одним із найвідоміших магазинів міста. Його будівлю звели у 1895–1896 роках за проєктом архітектора Олександра Бернардацці.

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Магазин навіть називали "Одеським Лувром". Тут продавали різноманітні імпортні товари, а асортимент охоплював кілька спеціалізованих відділів. Наприкінці XIX століття покупці могли придбати не лише звичайні побутові речі, а й фотоапарати та спортивне приладдя.

У XIX – на початку XX століття місто активно розбудовувалося. З'являлися прибуткові будинки, готелі, банки, торговельні пасажі та громадські споруди. Над їхнім створенням працювали відомі архітектори, а в міському середовищі перепліталися різні культурні традиції.

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На жаль, ця архітектурна пам'ятка не пережила Другу світову війну. На місці зруйнованої будівлі згодом звели інший будинок.

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