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Якою була Коломия у 30-х роках: рідкісне фото

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
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Якою була Коломия у 30-х роках: рідкісне фото
Сучасна Коломия
Джерело: Ennkko / Wikimedia

Розвиток туризму завжди підштовхує розвиток й інших галузей, таких як торгівля. Яскравий приклад тому – українське місто Коломия, яке у 1930-ті роки переживало одночасно туристичний бум і шалений ріст місцевих ринків та крамниць.

Свідченням тому є панорамна фотографія, зроблена у 1935 році – її опублікувала Facebook-спільнота "Ретро Коломия". На ній ми бачимо західну частину ринкової площі з живописним сквером на ній.

У міжвоєнний період Коломия вважалась одним з найбільших центрів торгівлі на Покутті. Місто здавна жило торгівлею – Магдебурзьке право, отримане ще 1405 року, давало дозвіл на власний ринок, і ця традиція нікуди не зникала. Щотижневі базари на головній площі збирали продавців і покупців з усієї округи – гуцулів із гір, покутських селян із рівнини, міщан і дрібних підприємців.

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Коломия у 1935 році

Джерело: Facebook / Ретро Коломия

Коли місто з’єдналося залізницею зі Львовом, Станіславовом (нині Івано-Франківськ) і далі з усією Польщею, розвиток торгівлі отримав новий поштовх. До 1930-х років Коломия перетворилась на зручну транзитну точку для мандрівників до Карпат. Туристи, що прямували до Яремче, Ворохти чи Криворівні, нерідко зупинялися тут на кілька годин. І гріх було не витратити цей час на пошук та купівлю гуцульських виробів – вишиванок, кераміки, різьблених виробів із дерева. Майстри виставляли свій товар саме на ринку. Те, що раніше продавалося переважно між своїми, тепер набувало туристичного виміру.

На ринковій площі (нинішня площі Відродження) торгівля велася просто неба: ятки, вози, товар розкладений на дощатих прилавках. Поряд стояла ратуша з гербом міста і кам'яниці, де розміщувалися крамниці, кав'ярні і невеличкі готелі для проїжджих.

Раніше OBOZ.UA показував, якими були Суми на початку ХХ століття – фото збереглось на рідкісній старовинній листівці.

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