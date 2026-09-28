Розвиток туризму завжди підштовхує розвиток й інших галузей, таких як торгівля. Яскравий приклад тому – українське місто Коломия, яке у 1930-ті роки переживало одночасно туристичний бум і шалений ріст місцевих ринків та крамниць.

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Свідченням тому є панорамна фотографія, зроблена у 1935 році – її опублікувала Facebook-спільнота "Ретро Коломия". На ній ми бачимо західну частину ринкової площі з живописним сквером на ній.

У міжвоєнний період Коломия вважалась одним з найбільших центрів торгівлі на Покутті. Місто здавна жило торгівлею – Магдебурзьке право, отримане ще 1405 року, давало дозвіл на власний ринок, і ця традиція нікуди не зникала. Щотижневі базари на головній площі збирали продавців і покупців з усієї округи – гуцулів із гір, покутських селян із рівнини, міщан і дрібних підприємців.

Коли місто з’єдналося залізницею зі Львовом, Станіславовом (нині Івано-Франківськ) і далі з усією Польщею, розвиток торгівлі отримав новий поштовх. До 1930-х років Коломия перетворилась на зручну транзитну точку для мандрівників до Карпат. Туристи, що прямували до Яремче, Ворохти чи Криворівні, нерідко зупинялися тут на кілька годин. І гріх було не витратити цей час на пошук та купівлю гуцульських виробів – вишиванок, кераміки, різьблених виробів із дерева. Майстри виставляли свій товар саме на ринку. Те, що раніше продавалося переважно між своїми, тепер набувало туристичного виміру.

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На ринковій площі (нинішня площі Відродження) торгівля велася просто неба: ятки, вози, товар розкладений на дощатих прилавках. Поряд стояла ратуша з гербом міста і кам'яниці, де розміщувалися крамниці, кав'ярні і невеличкі готелі для проїжджих.

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