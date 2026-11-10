Вінницю показали 30 років тому: фото знакового ринку

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЩо відомо про Владислава СоколовКрокодил, 17 автівок у мами та мільярди на захисті енергетики: OBOZ.UA дізнався деталі про фігурантів гучної справиДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоЕктор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповівЕктор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповівСША запропонували змінити межі областей України, щоб Росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу – The EconomistСША запропонували змінити межі областей України, щоб Росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу – The EconomistПобив та зґвалтував жінку: поліцейські Києві затримали зловмисника. ФотоПобив та зґвалтував жінку: поліцейські Києві затримали зловмисника. ФотоУчасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. ФотоУчасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Вінницю показали 30 років тому: фото знакового ринку

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
126
Вінницю показали 30 років тому: фото знакового ринку
Сучасна Вінниця, краєвид на місто з Південного Бугу. Джерело: Gelia

У перші пострадянські роки, коли економіку серйозно штормило, для багатьох українців справжнім порятунком стали ринки, де торгівля нерідко було стихійною, але і ціни нижчими. У Вінниці таким ринком стала "Юність".

Який вигляд мали тутешні торгові ряди три десятиліття тому, показав вінничанин Олексій Лебедєв у Facebook. Він опублікував пару панорамних фото рину, зроблених з висоти.

"Ринок "Юність" на однойменному проспекті Юності – це місце, знайоме кожному вінничанину. Сині "ракушки", "Універсам", кафе "Юність" та особливий дух шалених 90-х. Чим тільки там не торгували...", – описав Лебедєв атмосферу ринку.

Вінницю показали 30 років тому: фото знакового ринку

Вінницький ринок "Юність", 1990-ті роки. Джерело: Facebook / Олексій Лебедєв

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
375
У мережі показали, який вигляд мав Дарницький вокзал у 1910- роках. Старовинна листівка
375
У мережі показали, який вигляд мав Дарницький вокзал у 1910- роках. Старовинна листівка
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
933
Суми на початку ХХ століття: у мережі показали рідкісний кадр
933
Суми на початку ХХ століття: у мережі показали рідкісний кадр
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
4,2 т.
Житловий масив на штучному острові: як у 1960- роках будували "Київську Венецію". Фото та історія
4,2 т.
Житловий масив на штучному острові: як у 1960- роках будували "Київську Венецію". Фото та історія

За його словами, ринок у те десятиліття був не просто місцем покупок, а справжнім рятівним колом. "Саме торгівля тут допомогла тисячам людей вистояти, прогодувати родини та буквально вижити в складні роки змін, які відбувалися в країні", – додав вінничанин.

Торговельні ряди з’явились тут на початку 1990-х, коли підприємства масово скорочували людей. Новий торговий майданчик у житловому масиві давав містянам шанс розпочати власну справу і заробити або просто закупитися поруч із домом.

Вінницю показали 30 років тому: фото знакового ринку

Торговельні ряди ринку "Юність", Вінниця, 1990-ті роки. Джерело: Facebook / Олексій Лебедєв

Характерною особливістю "Юності" були яскравоо-сині павільйони. Саме їх ми і бачимо на фото. Для того, щоб розмістити їх, довелось вирубати чимало дерев, а самі ряди розташовувались впритул до житлових багатоповерхівок. Таке сусідство подобалось далеко не всім, але виживання у ті роки було основним пріоритетом.

З 2000-х місто взялося впорядковувати стихійну торгівлю, і "Юність" теж змінилася. Реконструкцію завершили на початку 2009 року: замість павільйонів постав торгово-сервісний комплекс "Магігранд" площею 13 тисяч квадратних метрів – на той час один із найбільших торгових об'єктів Вінниці. У 2019-2020 роках будівлю оновили: змінили фасад, облаштували пандуси й панорамний ліфт.

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд мала одна з головних вулиць Сум на початку ХХ століття.

Схожі теми
ВінницяІсторіяІсторія Українифотографії
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!