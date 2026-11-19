За чотири десятки років обличчя більшості українських міст змінилось до невпізнаваності. Побачити це наочно можна на прикладі вулиці Келецької – однієї з найбільших у Вінниці.

Відео дня

Архівну фотографію перехрестя Келецької та проспекту Космонавтів показав у своєму Facebook вінничанин Олексій Лебедєв. Він зазначив, що плівковий знімок був спеціально оброблений та поліпшений. В кадрі ще немає звичних сьогодні щільно розташованих багатоповерхових будівель, а кінотеатр "Мир" лише зводять.

Лебедєв називає цю світлину дуже незвичною. Знайоме перехрестя тут майже не впізнати: простір навколо відкритий, а там, де нині іде щільна міська забудова, видно лише порожні ділянки. Особливий контраст створює сама дорога. Її розділяють широкі зелені острівці, а замість трамваїв, без яких сучасну Келецьку важко уявити, тут їздить поодинокий тролейбус. Трамвайну колію в цій частині району проклали значно пізніше.

РЕКЛАМА

Автор називає кадр дивовижним, бо він показує вінницький район Вишенька в момент його становлення. Зараз це найбільш населена частина Вінниці, розташована в її західній частині. Колись тут було село Людвиківка, яке не входило до складу міста. Сучасну назву район отримав від річки Вишеньки. Масова забудова розпочалася на початку 1960-х, і спершу планували будувати окреме місто-"супутник" Вінниці. Багатоповерхові мікрорайони розрослися на місці колгоспних полів: нині їх близько десяти, а головною вулицею району вважають Келецьку.

Головні історії дня

Вулицю назвали на честь польського міста-побратима Кельце. Тепер це одна з найбільших вулиць району, якою їздять трамваї: нову ділянку мережі вздовж Келецької та Барського шосе відкрили 19 грудня 2014 року.

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд мала одна з найвідоміших місцевостей Києва у 1888 році.