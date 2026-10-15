Відоме усім місце: у мережі показали Полтаву на початку ХХ століття

Назва вулиці Панянка у Полтаві походить від Панянського яру, що пролягав тут колись від високого правого берега Ворскли до її русла. В усі часи існування міста у цій місцевості кипіло життя, адже місце виявилось стратегічно важливим.

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Який вигляд полтавська Панянка мала на початку ХХ століття, показали у Facebook-спільноті "Стара Полтава". Фотографія, яку виклали на сторінці, – це старовинна поштівка з краєвидами міста.

Ще за козацьких часів на початку яру стояла сторожова вежа, яка охороняла підступи до Полтавської фортеці. Через яр пролягав проїзд на греблю, що вела до Харківського тракту – тобто тут пролягав важливий міський маршрут.

У XIX столітті схили яру забудувалися, і поступово виникла вулиця, яка зв'язала Петрівський базар із Панянською площею. Базар був торговим серцем тогочасної Полтави – шумний, строкатий, з рядами крамниць і прилавків. Вулиця Панянка вела від нього вниз, до площі, де містився міський водогін. Бруківка, характерні для провінційного губернського міста дерев'яні і кам'яні будинки, зелені схили яру – такою була ця місцевість на початку ХХ ст. На задньому плані також бачимо одну з перших водонапірний веж міста – справжню технічну дивовижу того часу.

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Панянський бульвар, що відходив убік, вів до однієї з найкращих оглядових точок міста – звідти відкривався вид на Хрестовоздвиженський монастир і заплаву Ворскли. Саме тут сьогодні розташований відомий оглядовий майданчик, звідки полтавці і туристи фотографують монастирські куполи і широку долину внизу. На бульварі встановлений пам'ятник українським козакам, полеглим у Полтавській битві, – перший у місті меморіал, присвячений козацькій пам'яті, а не перемозі Петра І.

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