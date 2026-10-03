У мережі показали Вінницю у 60-х: атмосферні фото

У мережі опублікували атмосферні світлини Вінниці, зроблені у 1969 році. Старі листівки дають змогу побачити, яким було місто понад пів століття тому – з його вулицями, транспортом, зеленими зонами та забудовою.

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Автор публікації зазначає, що знімки походять із власної колекції. На них можна роздивитися знайомі міські локації у зовсім іншому часовому контексті.

Особливо активно Вінниця змінювалася у повоєнні десятиліття. Під час Другої світової війни місто зазнало значних руйнувань, тому після її завершення тут розпочалася масштабна відбудова.

У 1950-х роках у Вінниці ремонтували вцілілі будинки, зводили нові, облаштовували вулиці та розвивали міський транспорт. Саме в цей період сформувалося чимало елементів міського простору, за якими сьогодні впізнають окремі вулиці та площі.

Світлини 1969 року добре передають атмосферу тодішньої Вінниці й водночас показують, наскільки змінилося місто за наступні десятиліття.

Також OBOZ.UA розповідав про історію Вінниці та публікував унікальні архівні фото сторічної давнини.