У мережі показали найдавніше фото Вінниці: місто не впізнати

Фотографію як технологію винайшли у 1839 році. А вже за три десятиліття фотооб’єктив вперше опинився у Вінниці, ба більше, зроблений тоді знімок зберігся досі.

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Оригінал світлини, яка вважається найранішою, зберігається у фондах Вінницького краєзнавчого музею. Кадр датується аж 1870 роком. Унікальну фотокартку показало своїм підписникам у Facebook видання "Новини Вінниці".

На старовинному фото місто над Бугом постає таким, яким воно було понад півтора століття тому – лише через кілька років після скасування кріпосного права в Російській імперії. Знімок був зроблений з острова Кемпа. Перед об'єктивом – спокійна вода, кам'янисте берегове дно, а вдалині на пагорбі – масивний монастирський комплекс, що здіймається над малоповерховою забудовою нижнього міста.

На знімку ми бачимо комплекс Вінницьких Мурів і залишки єзуїтського монастиря. Єзуїти з'явилися у місті ще на початку XVII століття і звели тут один із найпотужніших монастирських ансамблів Поділля: костел, колегіум, господарські споруди, оборонні мури з баштами. Протягом наступних двох століть комплекс кілька разів переходив від ордену до ордену. Єзуїтів змінили тринітарії, потім – православні ченці. До моменту зйомки будівлі вже перебували у занепаді: на фотографії видно сліди часу на фасадах, відсутні окремі елементи декору.

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Характерні цибулеподібні куполи, що здіймаються над всім комплексом, і сьогодні впізнавані – вони збереглися і є частиною архітектурного ансамблю міста. Нижня забудова на знімку, зафіксована тогочасним фотографом, являє собою одноповерхові хати з городами, що спускаються аж до самого берега. Ця архітектура давно зникла, поступившись місцем сучасним багатоповерхівкам. Але пагорб з монастирем над Бугом стоїть так само.

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