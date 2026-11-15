Тернопіль у кінці ХХ століття: у мережі показали архівні кадри

Тернопіль за останні десятиліття помітно змінився. На місці колишніх зелених ділянок з'явилися нові будівлі, змінилися вулиці та громадські простори. Однак старі фотографії зберегли атмосферу міста, яким його пам'ятають кілька поколінь тернополян.

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У мережі показали архівні чорно-білі світлини Тернополя другої половини ХХ століття. На них можна побачити житлову забудову, що зводилася, літак-пам'ятник серед дерев та Театральний майдан із фонтанами. OBOZ.UA пропонує поглянути, яким було місто багато років тому.

Під час Другої світової війни Тернопіль зазнав масштабних руйнувань, тому в повоєнні десятиліття значну частину міста довелося відбудовувати. Особливо активно місто розбудовували у 1950–1960-х роках. З'являлися житлові будинки, промислові підприємства, нові вулиці та громадські споруди.

Однією з найвідоміших будівель став Тернопільський драматичний театр імені Тараса Шевченка, нове приміщення якого звели у 1957 році. На архівній світлині можна побачити театр, фонтани та озеленену територію перед ним.

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Ще одна впізнавана деталь старого Тернополя – літак-пам'ятник у парку, який нині має назву "Національного відродження". Його встановили у 1972 році.

Архівні фотографії дозволяють простежити, як змінювався міський простір, і побачити знайомі місця такими, якими вони були десятиліття тому.

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