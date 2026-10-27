Тернопіль понад століття тому: у мережі показали рідкісне фото

Річка Серет, яка протікає через Тернопіль, має особливе значення в житті цього українського міста. Саме біля лівої притоки Дністра вперше виникло поселення людей. Згодом на ній створили Тернопільський став – одну з головних окрас обласного центру.

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Який вигляд Серет мав на початку ХХ століття, демонструє поштівка 1915 року. Кадр опублікувала Facebook-спільнота "Від Тарнополя до Тернополя". На світлині зафіксована панорама місцевості Підзамче, а вдалині видніються бані церкви Воздвиження Чесного Хреста. Передній план займають невеликі одноповерхові приватні будинки, проте головним елементом композиції залишається річкове русло.

Історія перетворення місцевої водойми почалася ще за засновника Тернополя Яна-Амора Тарновського. У 1548 році він спорудив дамбу, завдяки якій з’явився міський став. Спочатку штучна водойма виконувала важливу оборонну функцію, допомагаючи захищати місто від турецько-татарських нападів. Згодом її почали активно використовувати й у господарських цілях: на берегах працювали млини, а у ставі розводили та виловлювали рибу.

Нині Серет і Тернопільський став розділяють місто на окремі частини та впливають на формування місцевого мікроклімату. Водночас водойма залишається важливим водним ресурсом Тернополя й одним із найулюбленіших місць відпочинку як для місцевих жителів, так і для гостей міста.

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Системно облаштовувати території навколо ставу почали вже після Другої світової війни. Під час масштабної реконструкції водойми в 1950=1960-х роках створили центральну пішохідну набережну поблизу парку імені Тараса Шевченка. Тоді ж з’явилися сходи й оглядові майданчики, облаштували пристань для теплоходів і висадили зелені алеї, які стали впізнаваною частиною міського простору.

Наступний етап оновлення тернопільського узбережжя припав уже на сучасний період. У серпні 2016 року після масштабної міської реконструкції відкрили оновлену набережну "Циганка". Колись занедбана прибережна смуга перетворилася на сучасну зону відпочинку з фонтаном, амфітеатром, велосипедними доріжками та рекреаційними просторами. Проєкт отримав визнання фахівців і став одним із найуспішніших прикладів ревіталізації міського середовища в Україні.

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