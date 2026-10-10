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Тернопіль понад 110 років тому: історичне фото

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 201
Тернопіль понад 110 років тому: історичне фото
Річка Серет завжди відігравала чималу роль в житті Тернополя. Джерело: Pihovskyi Maksym

Річка Серет, яка є лівою притокою Дністра, відіграє в долі Тернополя справді фундаментальну роль. Саме на її берегах тут постало перше поселення, згодом на ній облаштували знаменитий Тернопільський став, а сьогодні вона допомагає формувати унікальне обличчя міста.

Саме Серету присвячена поштівка 1915 року, яку опублікували у Facebook-спільноті "Шо там у Тернополі?" На ній ми бачимо панораму Підзамча із банями церкви Воздвиження Чесного Хреста вдалині. А на передньому плані – невеличкі одноповерхові приватні садиби. Домінантою кадру є русло річки.

Тернопіль понад 110 років тому: історичне фото

Тернопіль, краєвид на річку Серет, поштівка 1915 року. Джерело: Facebook / Шо там у Тернополі?

Маніпуляції з водоймою почав ще засновник Тернополя Ян-Амор Тарновський, який у 1548 році звів тут дамбу, започаткувавши міський став. Ця рукотворна акваторія слугувала потужною оборонною ланкою від турецько-татарських нападів, а згодом стала потужним господарським осередком. На берегах працювали млини, у воді розводили та ловили рибу.

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Чернігів у 60-х: добірка атмосферних кадрів

Сьогодні Серет разом зі ставом ділить Тернопіль на частини, створюючи унікальний мікроклімат. Він слугує одночасно головним водним резервуаром міста та улюбленим місцем відпочинку містян і гостей міста.

Перше повноцінне впорядкування прострору довкола водойми відбулося в повоєнні часи. Під час масштабності реконструкції ставу в 1950-1960-х роках було сформовано центральну пішохідну набережну в районі парку ім. Тараса Шевченка. Саме тоді спорудили сходи та оглядові майданчики, облаштували пристань для теплоходів та висадили знамениті зелені алеї.

Новий виток перетворення узбережжя стався вже в сучасній історії міста. У серпні 2016 року в рамках масштабної урбаністичної реконструкції відкрили повністю оновлену набережну "Циганка". Занедбана берегова смуга перетворилася на сучасний простір із фонтаном, амфітеатром, велодоріжками та рекреаційними зонами. Цей проєкт здобув визнання фахівців як один із найвдаліших прикладів ревіталізації міського середовища в Україні.

Раніше OBOZ.UA показував, якою була набережна Ужгорода в часи Другої світової війни.

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