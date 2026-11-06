Таким ви його ще не бачили: яким був Кам’янець-Подільський в 1850-х роках

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаЯкі зарплати платять в НафтогазіВ "Нафтогазі" більше мільйона в місяць платять не лише голові: OBOZ.UA дізнався про космічні зарплати навіть у філії в ЄгиптіВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятостіВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятості: чим володіє та скільки заробляє сім'я Дмитра Новицького"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережіРютте дав прогноз, як може закінчитися війна в УкраїніРютте дав прогноз, як може закінчитися війна в УкраїніБалерина Волочкова остаточно вижила з розуму та "відправила" свого ворога воювати в Україні, де живе її рідняБалерина Волочкова остаточно вижила з розуму та "відправила" свого ворога воювати в Україні, де живе її рідняТри знаки зодіаку нарешті відчують фінансове полегшення: ви станете магнітом для грошейТри знаки зодіаку нарешті відчують фінансове полегшення: ви станете магнітом для грошейЧотири армії РФ проти десантників Апостола: речник Генштабу розповів, як ДШВ зривають російські плани наступуЧотири армії РФ проти десантників Апостола: речник Генштабу розповів, як ДШВ зривають російські плани наступу
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Таким ви його ще не бачили: яким був Кам’янець-Подільський в 1850-х роках

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
276
Таким ви його ще не бачили: яким був Кам’янець-Подільський в 1850-х роках
В мережі показали, яким був Кам'янець-Подільський понад 170 років тому. Джерело: shotam.info

Окрасою українського Поділля є місто Кам’янець-Подільський. І його затишок та впізнавана архітектура це заслуга зусиль майстрів, які працювали над обличчям міста з давніх давен.

Це доводять фото, зроблені ще у 1850-роках. Колоризовані кади опублікувало видання "#Шотам". На знімках можна побачити відомі місця міста такими, якими вони були понад 170 років тому.

Таким ви його ще не бачили: яким був Кам’янець-Подільський в 1850-х роках

Кам'янець-Подільський на фото 1850-х років. Колоризовані кадри. Джерело: shotam.info

Кам’янець-Подільський вирізняється середньовічною архітектурою та незвичайним розташуванням. Місто розкинулося серед скель каньйону річки Смотрич, а природний ландшафт став частиною його оборонної системи. Завдяки цьому тут сформувався унікальний комплекс укріплень, який не має аналогів у Європі.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,8 т.
У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото
1,8 т.
У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
3,3 т.
Чисте і зелене: у мережі показали Запоріжжя у 60-х роках
3,3 т.
Чисте і зелене: у мережі показали Запоріжжя у 60-х роках
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
32,4 т.
Найстаріші фото Києва: столиця у 1852 році на знімках Роджера Фентона. Фото
32,4 т.
Найстаріші фото Києва: столиця у 1852 році на знімках Роджера Фентона. Фото
Таким ви його ще не бачили: яким був Кам’янець-Подільський в 1850-х роках

Кам'янець-Подільський на фото 1850-х років. Колоризовані кадри. Джерело: shotam.info

За кількістю історичних і культурних пам’яток Кам’янець посідає третє місце в Україні після Києва та Львова, хоча й не є обласним центром. Його архітектурний вигляд упродовж століть формували майстри з різних країн – Італії, Нідерландів, Вірменії, Польщі, Франції та Туреччини.

Таким ви його ще не бачили: яким був Кам’янець-Подільський в 1850-х роках

Кам'янець-Подільський на фото 1850-х років. Колоризовані кадри. Джерело: shotam.info

Серед головних пам’яток міста – Старий замок, історія якого охоплює період із XII до XVIII століття, та оборонні мури, що гармонійно вписуються в скелястий ландшафт. Любителів фортифікації також приваблює комплекс укріплень Нового замку, зведений у XVII столітті. Це єдиний збережений зразок споруд такого типу, створених за традиціями нідерландської фортифікаційної школи.

Таким ви його ще не бачили: яким був Кам’янець-Подільський в 1850-х роках

Кам'янець-Подільський на фото 1850-х років. Колоризовані кадри. Джерело: shotam.info

Окремої уваги заслуговує Замковий міст, який з’єднує Старе місто із замковим комплексом. Його походження досі залишається предметом дискусій. За однією з версій, міст заклали ще римляни у II столітті, під час походу війська імператора Траяна на Дакію.

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд мало повоєнне Запоріжжя у 1960-х роках.

Схожі теми
Кам'янець-ПодільськийІсторіяІсторія Українифотографії
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!