Суми на початку ХХ століття: у мережі показали рідкісний кадр

Однією з найбільш історичних вулиць Сум є Троїцька. Перші поселення тут виникли у XVIII столітті, а найбільший розквіт на неї чекав у дореволюційну добу.

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Саме у цей період і було зроблене фото, яким поділилась Facebook-спільнота "Суми – історія міста". Кадр став листівкою і на ньому можна розгледіти, як в ті часи текло життя у місті.

Свою назву вулиця отримала від собору Святої Трійці, який побудували тут задовго до того, як вулиця набула сучасного вигляду. Саме його купол ми і бачимо в глибині кадру. Першу церкву тут звели ще у 1730 році, а згодом її замінила монументальна споруда – одна з головних пам’яток Сум.

Найкращі часи вулиця Троїцька пережила за Харитоненків – найбагатшої родини цукрозаводчиків міста. Вони вкладали свої статки зокрема у розбудову центральної міської артерії, надання їй європейського вигляду. Спершу Іван Герасимович викупив чималу ділянку, збудував на ній садибу і розбив парк, а потім його син Павло та родина перетворили Троїцьку на найпрестижнішу адресу міста. Саме тут селились багаті іноземці, яких промисловець запрошував до себе на роботу.

Саме коштом Павла Харитоненка було закладено той розкішний Троїцький собор, який зараз прикрашає Суми. Будувати його почали 6 травня 1901 року, а завершили у 1913 році. Собор виконаний переважно в стилі історизму, хоча в частині джерел його називають неокласичним. У плані він квадратний, одноярусний, чотиристовпний, з чотирма каплицями, а до західної частини примикає чотириярусна дзвіниця. Поряд стояла кам'яна двопрестольна Троїцька церква 1827 року, збудована родиною Линтварьових, але вона не збереглася.

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Якщо казати про інші пам’ятки вулиці Троїцької, то більша їх частина зосереджена на її початку. Далі переважає сучасна забудова з поодинокими старими будинками.

Харитоненківська садиба складається з торгової контори, родового будинку та саду, це пам'ятка архітектури національного значення. Поруч працювали благодійні заклади родини. Дитячий притулок імені Наталії Харитоненко відкрили 1888 року на кошти дружини Івана Герасимовича, яка подарувала й ділянку. Будинок має неоренесансний вигляд із гострим фронтоном у центрі фасаду, а нині в ньому пологовий будинок. Лікарня святої Зінаїди, збудована в неоготичному стилі, зараз використовується як лабораторії міської дитячої лікарні. До цього кола належить і особняк Шрейнера із трьома фронтонами на довгому фасаді. Серед старших будівель виділяються лютеранське училище 1870–1871 років і духовне училище, а також житлові будинки-близнюки 1910-х років.

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