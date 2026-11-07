Старий Микуличин: яким було курортне селище раніше. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстративне фото, жінка похилого віку з складеними рукамиВ Україні знову обмежать пенсії з 2027 року: кому уріжуть виплатиФіцо і Радєв замість Орбана: чи зможе Кремль зберегти вплив у ЄвропіФіцо і Радєв замість Орбана: чи зможе Кремль зберегти вплив у ЄвропіІлюстрація - лінії електропередачВ Україні через обстріли погіршилась ситуація в енергетиці: як довго не буде світлаАнна Саліванчук, яка розлучилася з нардепом від "Слуги народу", назвала суму, яку має заробляти її майбутній чоловік: чи зайняте серце акторкиАнна Саліванчук, яка розлучилася з нардепом від "Слуги народу", назвала суму, яку має заробляти її майбутній чоловік: чи зайняте серце акторкиРосія та Білорусь. IIHF ухвалила офіційне рішення щодо чемпіонату світу з хокею-2027Росія та Білорусь. IIHF ухвалила офіційне рішення щодо чемпіонату світу з хокею-2027Що варто знати про зарплатиЗарплати в Україні перерахують: якою буде мінімалка і про що треба знатиРозробники комплексу "Ай-Петрі" навчилися перемагати російські "Герані": як їм це вдалосяРозробники комплексу "Ай-Петрі" навчилися перемагати російські "Герані": як їм це вдалосяВ Україну прийшла справжня зима: деякі регіони вже засипав перший снігВ Україну прийшла справжня зима: деякі регіони вже засипав перший снігРосійська армія повністю знищила дитячий садок у Києві: фото й відео з місця подійРосійська армія повністю знищила дитячий садок у Києві: фото й відео з місця подійУкраїнка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. ФотоУкраїнка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Старий Микуличин: яким було курортне селище раніше. Фото

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
252
Старий Микуличин: яким було курортне селище раніше. Фото
Микуличин (1892 рік). Джерело: Adolf Władysław Inlender, із цифрової бібліотеки Polona

Микуличин сьогодні відомий як популярне місце відпочинку в Карпатах, однак туристів він приваблював ще понад століття тому. Згодом у селі з'явилися вілли, пансіонати та готелі, а розвиток залізничного сполучення зробив курорт доступнішим.

У 1901 році в Микуличині відкрили готель, у якому відпочивали відомі українські письменники. Старі світлини дозволяють побачити, яким було життя цього карпатського села задовго до появи сучасних туристичних комплексів.

Старий Микуличин: яким було курортне селище раніше. Фото

Микуличин. Джерело: Facebook-спільнота "Мандрівка старим кордоном"

Микуличин розташований у долині річки Прут на Івано-Франківщині. Його історія сягає щонайменше XV століття, а перша писемна згадка про населений пункт датується 1412 роком.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
2,0 т.
Майже немає дерев: який вигляд мав правий берег Києва у 1870-х роках. Архівне фото
2,0 т.
Майже немає дерев: який вигляд мав правий берег Києва у 1870-х роках. Архівне фото
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,7 т.
Таким ви його ще не бачили: яким був Кам’янець-Подільський в 1850-х роках
1,7 т.
Таким ви його ще не бачили: яким був Кам’янець-Подільський в 1850-х роках
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
5,5 т.
У мережі показали красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото
5,5 т.
У мережі показали красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Колись Микуличин мав значно більші територіальні межі. До нього належали численні присілки, зокрема території сучасних Татарова, Ворохти та Поляниці.

У XIX столітті Микуличин навіть неофіційно називали найбільшим селом Європи. За поширеними краєзнавчими відомостями, його протяжність разом із присілками сягала приблизно 44 кілометрів. У 1927 році частину поселень адміністративно відокремили.

Тривалий час місцеві жителі займалися переважно тваринництвом, лісовими промислами та ремеслами. З розвитком туризму дедалі важливішим джерелом заробітку став прийом відпочивальників.

Суттєві зміни відбулися наприкінці XIX століття, коли через Карпати проклали залізницю. До Микуличина почали приїжджати туристи зі Львова, Коломиї та інших міст.

Заможні відпочивальники винаймали вілли, а менш забезпечені гості зупинялися в місцевих садибах. Популярності набували гірські прогулянки, походи та відпочинок на природі. Серед відомих гостей Микуличина були Василь Стефаник і Богдан Лепкий. Тут також бували інші представники української інтелігенції.

У міжвоєнний період курорт продовжував розвиватися. До середини 1930-х років у Микуличині працювали вісім пансіонатів, а близько сотні приватних садиб приймали туристів.

Відпочивальники приїжджали не лише влітку. Узимку сюди вирушали любителі лижного спорту, а в теплі місяці популярністю користувалися пішохідні маршрути та гірські екскурсії.

OBOZ.UA пропонує переглянути світлину з Полтави, на якій зафіксували історичну подію.

Схожі теми
фотографіїІсторія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!