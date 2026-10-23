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Старі фото Чернівців: у мережі показали площу, якої вже нема

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
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Старі фото Чернівців: у мережі показали площу, якої вже нема
Площа Святого Хреста у Чернівцях на початку ХХ століття. Джерело: Facebook / Edward Turkiewicz

Вперше згадане історичними джерелами у 1408 рік українське місто Чернівці за час свого існування не раз міняло свій вигляд. Одним із топонімів, які зникли з його карти, була площа Святого Хреста.

Сьогодні це просто перехрестя вулиць Головної, Шкільної та Шолом-Алейхема з невеликим сквером на розі. Мало хто з перехожих здогадується, що наприкінці XVIII століття саме тут було серце австрійських Чернівців. Який вигляд мала ця місцевість, показав на старовинних фотографіях і художніх замальовках краєзнавець Едвард Туркевич. Добірку він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Старі фото Чернівців: у мережі показали площу, якої вже нема

Ліворуч - колишній "Генеральський будинок" перша кам'яна будівля (споруджений в 1780 році), далі - пам'ятник "Heiliger Kreuz" ("Святий Хрест"). Фото приблизно 1905 року. Джерело: Facebook / Edward Turkiewicz

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Старі фото Чернівців: у мережі показали площу, якої вже нема

Будинок фінансової дирекції (до 1913 року), що був частково зруйнований в 1917 році і відновлений (другий поверх) в 2007 році. Джерело: Facebook / Edward Turkiewicz

У другій половині XVIII століття військова адміністрація Буковини перетворювала дерев'яне містечко на справжнє місто. І першою кам’яницею, яка постала тут, став так званий Генеральський дім 1780 року. Поруч з'явилися гауптвахта і дерев'яний костел. А 1787 року за наказом імператора Йосифа II почали зводити мурований храм Воздвиження Святого Хреста. Будували його аж 27 років. Такими зусиллями сформувався перший ансамбль австрійської архітектури в місті.

Старі фото Чернівців: у мережі показали площу, якої вже нема

Ліворуч - колишній "Генеральський будинок" (споруджений в 1780 році), далі видніється Школа (споруджена в першій половині 19 століття), в центрі - колишній Крайовий цивільний суд. Джерело: Facebook / Edward Turkiewicz

Назву площа отримала від пам'ятника "Heiliger Kreuz", який 1831 року поставили коштом Ґертруди Бачко. Стояв він на місці старої дерев'яної каплиці. Він був знищений у 1940 році, а отже побачити його можна хіба на старовинних світлинах.

Старі фото Чернівців: у мережі показали площу, якої вже нема

Вид з площі Святого Хреста на площу Ринок із ратушею, спорудженою в 1843-1847 роках. Художник Franz Xavier Knapp. Джерело: Facebook / Edward Turkiewicz

Старі фото Чернівців: у мережі показали площу, якої вже нема

Велика пожежа 21 серпня 1859 року. Художник Franz Xavier Knapp. Джерело: Facebook / Edward Turkiewicz

Площа пережила і лиху годину. 21 серпня 1859 року Чернівці охопила велика пожежа, і вид на площу під час неї зафіксував на літографії художник Франц Ксаверій Кнапп: на ній добре впізнаються костел Воздвиження Святого Хреста, гауптвахта і Генеральський будинок. До речі, високу вежу костелу використовували як спостережний пункт для своєчасного виявлення пожеж

Старі фото Чернівців: у мережі показали площу, якої вже нема

Площа Святого Хреста, гравюра 1832 року. Джерело: Facebook / Edward Turkiewicz

Головною площею цей простір був недовго. Уже на початку XIX століття місто розрослося, і роль центру перейняв Ринок – нинішня Центральна площа з ратушею. Площа Святого Хреста лишилася жвавим торговим місцем.

Старі фото Чернівців: у мережі показали площу, якої вже нема

Фото 1898 року. Джерело: Facebook / Edward Turkiewicz

Старі фото Чернівців: у мережі показали площу, якої вже нема

Тріумфальна арка на честь приїзду імператора Франца-Йозефа в 1880 році. Фото 1880 року. Джерело: Facebook / Edward Turkiewicz

Тим не менше, місцину активно розвивали. На початку ХХ століття її прикрасив будинок-корабель. Це еклектична споруда за проектом Еліаса Папста.

Старі фото Чернівців: у мережі показали площу, якої вже нема

Будинок-корабель (споруджено в 1901-1903 роках, архітектор Elias Papst. Джерело: Facebook / Edward Turkiewicz

Після знищення пам’ятника Святому Хресту, який дав назву площі, у минуле відійшов і сам топонім. Площа розчинилася в сітці вулиць. Від неї лишилися "свідки": Генеральський дім на Шкільній, 1, костел Воздвиження Хреста і будинок-корабель, одна з найвпізнаваніших будівель Чернівців.

Раніше OBOZ.UA публікував атмосферні фото базару в Ужгороді 1930-х років.

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