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Самбір показали на старих фото: місто мало зовсім інший вигляд

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
69
Самбір показали на старих фото: місто мало зовсім інший вигляд
Панорама Самбора на старовинному фото. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

На початку ХХ століття Самбір був повітовим центром Королівства Галичини у складі Австро-Угорщини. І це було місто, яке поєднувало в собі риси старовини із надсучасними технологіями.

На зламі століть центр Самбора залишався середньовічним за планом, бо був облаштований ще у XVI столітті. Тим часом прихід залізниці кардинальним чином міняв уклад життя тихого прикарпатського містечка. Яким воно було у цей цікавий історичний період, показали на старовинних фотографіях у Facebook-спільноті "Мандрівка старим кордоном".

Самбір показали на старих фото: місто мало зовсім інший вигляд

Озеленення в центрі Самбора. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

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Самбір показали на старих фото: місто мало зовсім інший вигляд

Площа перед ратушею в Самборі. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Серцем міста, як і в давнину, залишалась площа Ринок. Її розміри (близько 182 на 140 метрів) і десять вулиць, що відгалужуються від неї, роблять її однією з найбільших на Львівщині. Площу облаштували ще в 1530-1560-х роках: навколо виросли кам'яниці з просторими підвалами, а вже на її початку відбудови влада дозволила зводити тут лише муровані будинки. На ринку відбувалися торги й ярмарки. Наскільки це було популярне місце, бачимо з кількості людей та транспорту, а також із численних вивісок різних бізнесів, що прикрашали тутешні фасади.

Самбір показали на старих фото: місто мало зовсім інший вигляд

Самбірська ратуша. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Самбір показали на старих фото: місто мало зовсім інший вигляд

Ринкова площа у Самборі, орієнтовно 1910-ті роки. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Посередині площі Ринок у Самборі традиційно стоїть ратуша. Першу будівлю такого типу тут побудували ще після отримання містом Магдебурзького права 1390 році. Однак дерев’яна споруда не раз горіла разом з усіма навколишніми будинками. Нинішню муровану будівлю зводили з 1638 до 1670 року, а 1844-го її відреставрували. Висота вежі сягає близько 40 метрів, а наприкінці XIX століття для неї замовили годинник у Празі.

Самбір показали на старих фото: місто мало зовсім інший вигляд

Церква Різдва Пресвятої Богородиці в центрі Самбора. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Поруч розташована церква Різдва Пресвятої Богородиці. Дозвіл на її будівництво 1554 року дала королева Бона, а нинішній кам’яний храм постав у першій половині XVIII століття. Це давня святиня міста, де зберігаються частинки мощей святого Валентина і чудотворна ікона Самбірської Богоматері. У 1824 році до церкви додали оборонну дзвіницю.

Самбір показали на старих фото: місто мало зовсім інший вигляд

Площа Ринок у місті Самбір і численні вивіски на комерційних приміщеннях. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Самбір показали на старих фото: місто мало зовсім інший вигляд

Будинок "Сокіл" у місті Самбір. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

З новою добою прийшли й нові громадські будівлі. На вулиці Коперніка за проектом львівського архітектора Емануеля Яримовича звели будинок польського спортивного товариства "Сокіл". Пам’ятка, створена у неороманському стилі, показує, що поряд зі старим Ринком в місті тоді з'явилялися сучасні осередки громадського життя.

Самбір показали на старих фото: місто мало зовсім інший вигляд

Залізничний вокзал у Самборі, фото початку ХХ століття. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Найбільші зміни принесла залізниця. У грудні 1872 року Самбір з'єднали зі Стриєм, Хировом (а далі з Перемишлем) і Бориславом, а 1903 року відкрили лінію зі Львовом, і станція стала вузловою. Через два роки додалася лінія до Сянок. Саме будівництво залізниць стало ключовим чинником розвитку, бо воно підштовхнуло бурхливий ріст промисловості й торгівлі. На рубежі століть місто отримало й власну будівлю вокзалу, виконану в неоренесансовому стилі. Однак її зруйнували німецькі війська у вересні 1939 року.

Раніше OBOZ.UA показував, яким був транспорт у Чернігові у 1930-ті роки.

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