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Рівне у 60-х: у мережі показали архівне фото

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
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Рівне у 60-х: у мережі показали архівне фото
Будівля Рівненського драмтеатру, сучасний вигляд. Джерело: Maximaximum / Wikimedia

Театральна площа в місті Рівне постала буквально на руїнах. Під час Другої світової війни ця місцевість, яка була частиною вулиці Соборної, зазнала важких бомбардувань, тож після перемоги її довелось облаштовувати з нуля.

Який вигляд оновлена Театральна площа мала у 1960-ті роки показали у Facebook-спільноті "Старе місто. Рівне історичне". Тут опублікували колоризований і поліпшений кадр, оригінал якого зберігається в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці.

Рівне у 60-х: у мережі показали архівне фото

Театральна площа Рівного, орієнтовно 1963-1970 рр. Колоризоване фото. Джерело: Facebook / Старе місто. Рівне історичне

Історія площі доволі сумна. Тут не тільки були значні руйнування. Порожня ділянка, яка утворилась на місці, де падали бомби, стала місцем показових страт – тут розстрілювали українських націоналістів і нацисти, і більшовики. Їхню пам’ять зараз вшановує меморіальна плита.

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Відбудова на місці з настільки трагічною історією почалась у 1950-ті роки. Три чотириповерхові будинки в дусі сталінського ампіру окреслили майбутню площу з трьох боків – один із них бачимо на фотографії. Симетричні фасади, портали входів, карнизи з ліпниною – такою була типова представницька архітектура повоєнного радянського міста.

Головною ж будівлею площі став театр, відкритий у 1960 році за проектом архітекторки Олександри Крилової. На фото він стоїть у центрі кадру – класичний портик з колонами, який прикрашає будівлю, характерний для радянського неокласицизму тих років. Театр розрахований на 800 глядачів і швидко став справжнім центром культурного і громадського життя міста. До 1967 року, поки не з'явився майдан Незалежності, саме тут проходили паради 1 травня і 7 листопада.

У будинку навпроти сучасного театру з 1941 по 1943 роки знаходилась редакція газети "Волинь", де, зокрема, працювали Олена Теліга й Улас Самчук. Зараз він теж вважається місцем пам’яті, на що вказує меморіальна дошка.

Сьогодні Театральна площа у Рівному має інакший вигляд – у 2010 році її реконструювали, збудувавши тут підземний торговий центр. Але театр і три сталінські будинки навколо залишилися.

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд мав Трускавець на піку своєї популярності.

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