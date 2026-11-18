Вулиця Панянка в Полтаві отримала свою назву від Панянського яру, який колись простягався від високого правого берега Ворскли до самої річки. Ця місцевість упродовж усієї історії міста була жвавою, адже мала важливе стратегічне значення.

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Як виглядала Панянка на початку ХХ століття, показали у Facebook-спільноті "Стара Полтава". Там опублікували старовинну листівку із зображенням міських краєвидів.

Ще за козацької доби на початку яру стояла сторожова вежа, з якої стежили за підступами до Полтавської фортеці. Через яр проходила дорога до греблі, що вела на Харківський тракт. Таким чином, ця місцевість була частиною важливого транспортного маршруту міста.

У XIX столітті схили яру почали забудовувати, і з часом тут сформувалася вулиця, яка з'єднала Петрівський базар із Панянською площею. Петрівський базар тоді був одним із головних торговельних осередків Полтави, де завжди вирувало життя: працювали численні крамниці, стояли торгові прилавки.

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Від базару вулиця Панянка спускалася до площі, на якій розташовувався міський водогін. На початку ХХ століття тут можна було побачити бруковану дорогу, типові для губернської Полтави дерев'яні й кам'яні будинки та зелені схили яру. На задньому плані листівки видніється одна з перших міських водонапірних веж, яка на той час була справжнім технічним досягненням.

Панянський бульвар, що відгалужувався від вулиці, виводив до одного з наймальовничіших місць Полтави, звідки відкривався краєвид на Хрестовоздвиженський монастир і долину Ворскли. Нині на цьому місці облаштований відомий оглядовий майданчик, який полюбляють відвідувати містяни й туристи, щоб сфотографувати монастирські куполи та широку долину.

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