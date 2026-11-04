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Початок ХХ століття: Полтаву показали на архівному фото

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
66
Початок ХХ століття: Полтаву показали на архівному фото
Сучасний вигляд Хрестовоздвиженського монастиря в Полтаві. Джерело: Максим Бондаревський / Wikimedia

Поява назви вулиці Панянка у Полтаві пов’язана з Панянським яром, який колись простягався від високого правого берега Ворскли до самої річки. Ця місцевість відігравала важливу роль у житті міста протягом усієї його історії, адже мала стратегічне значення.

Якою Панянка була на початку ХХ століття, показали у Facebook-спільноті "Стара Полтава". Опубліковане там фото – це старовинна поштівка з міськими краєвидами, на якій можна розгледіти кілька цікавих нюансів.

Ще за козацьких часів на початку яру звели сторожову вежу, з якої стежили за підступами до Полтавської фортеці. Через яр проходив шлях до греблі, а звідти – до Харківського тракту. Тож ця місцевість була частиною важливого міського маршруту.

У XIX столітті схили яру почали забудовувати, і з часом тут сформувалася вулиця, що з’єднала Петрівський базар із Панянською площею. Сам базар тоді був головним торговим осередком Полтави: гамірним і жвавим, із численними крамницями та прилавками. Від нього вулиця Панянка спускалася до площі, де розташовувався міський водогін.

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Такий вигляд мала полтавська вулиця Панянка на початку ХХ століття. Джерело: Facebook / Стара Полтава

На початку ХХ століття цей куточок Полтави мав характерний для губернського міста вигляд: брукована дорога, дерев’яні й кам’яні будинки, зелені схили яру. На задньому плані поштівки можна побачити одну з перших міських водонапірних веж, яка на той час була справжнім технічним дивом.

Від Панянки відгалужувався бульвар, що вів до однієї з наймальовничіших оглядових точок міста. Звідти відкривався краєвид на Хрестовоздвиженський монастир і заплаву Ворскли. Сьогодні на цьому місці розташований відомий оглядовий майданчик, звідки полтавці та туристи фотографують монастирські бані й широку долину річки.

На бульварі також встановили пам’ятник українським козакам, які загинули в Полтавській битві. Це був перший у місті меморіал, присвячений саме пам’яті козаків, а не перемозі Петра І.

Раніше OBOZ.UA показував, яким був Бурсацький узвіз Харкова на самому початку ХХ століття.

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