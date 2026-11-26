Чернівці здавна були важливим торговельним центром Буковини, тому поява тут власного організованого майданчика для торгівлею зерном та іншою сільськогосподарською продукцією була справжньою необхідністю. Перша хлібна біржа відкрила свої двері влітку 1877 року на вулиці Поштовій.

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На біржі торгували зерном, насінням, картоплею, спиртом, цукром, шкурами та лісоматеріалами. Спочатку це була доволі скромна будівля, яку в 1904-1905 роках замінили більш вишуканою спорудою. Втім простояла вона тут заледве 36 років. Сумну історію чернівецької Frucht und Producten Börse показав на старовинних фотографіях знаменитий краєзнавець Едвард Туркевич. Знімки він опублікував на особистій сторінці у Facebook.

У 1904–1905 роках на місці старої біржі звели нову споруду. Вона вражала куполом і своїм виглядом нагадувала паризьку біржу. Це лише закріпило за Чернівцями прізвисько "маленький Париж".

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Будували біржу швидко – у 1904 році оголосили конкурс проєктів, а улітку 1905 року вона уже відкрилася для перших торгів. Поштівка із зображенням нової окраси міста пройшла через чернівецьку пошту 28 серпня того року. За відомостями місцевої преси 1908 року, фруктову та продовольчу біржу звів Бохнер – один із будівничих міста.

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Біржа стояла в самому центрі ділового життя. Поруч красувалися готель "Gottlieb" (1907) та торговельно-економічний інститут у колишньому готелі "Schwartz Adler". Купол вишуканої споруди виднівся над покрівлями кварталу.

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Проте біржа недовго прикрашала вулицю. Кінець її історії поклала Друга світова війна. У липні 1941 року, коли Північну Буковину залишали радянські війська, а до міста наближалися румунсько-німецькі частини, у центрі Чернівців спалахнули пожежі. Не через бомбардування окупантів. Красиві споруди на вулиці Поштовій підпалила радянська влада, яка поспішно відступала з міста.

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Серед знищених архітектурних перлин були і готель "Ґоттліб" з біржою. Історики висувають версію, що совєти планували підірвати близько сорока найкращих будівель міста, але вибухівки в саперів було мало, тому вони підпалювали будинки за допомогою дров. Зараз на протилежній стороні вулиці, з якою так варварськи вчинили її ж тогочасні "господарі", розташований сквер із пам’ятником Тарасові Шевченку. Однак сама вулиця тепер має зовсім інакший вигляд.

Раніше OBOZ.UA показував, як розквітла Рава-Руська після появи у місті залізниці на зламі ХІХ та ХХ століть.