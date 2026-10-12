Одеса у 80-х: у мережі показали атмосферні фото

Одеса за часів СРСР мала особливий статус – потужний морський порт на 50 причалів, Чорноморське пароплавство давали місту економічний імпульс. А чудовий південний клімат та слава міста зі своїм особливим гумором приваблювала безліч туристів.

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Саме такою – строкатою, жвавою, повною життя Одеса зустріла 1980-ті роки. Архітектурне обличчя Одеси у пізню радянську епоху – це суміш трьох шарів, які не завжди добре уживались між собою. Який це мало вигляд, показали на вінтажних фотографіях у Facebook-спільноті "Стара Одеса".

Першим шаром був архітектурно вишуканий дореволюційний центр із його ампіром, еклектикою і модерном. Такі вулиці як Ришельєвська, Грецька, Дерибасівська з характерними будинками XIX – початку ХХ ст. могли похвалитись щедро декорованими фасадами, внутрішніми двориками-колодязями та великою кількості пишної зелені. Ця частина була найбільш колоритною і саме тут воліли проводити час туристи.

Другий шар – радянський. Після руйнувань Другої світової і повоєнної відбудови в місті з'явилося чимало сталінських споруд і хрущовок. По периферії виросли цілі спальні мікрорайони – Таїрова, Черемушки, Котовського. Це були типові панельні масиви без жодної архітектурної індивідуальності.

А от третім шаром був пізньорадянський модернізм. Саме до нього належить готель "Чорне море" – одинадцятиповерхова будівля 1972 року в самому серці міста, поряд із залізничним вокзалом і Оперним театром. Для свого часу це був цілком сучасний об'єкт, архітектори якого Іванов, Савченко та Ващенко намагалися вписати його в центр, не надто ламаючи існуючий масштаб. Оскільки Одеса була воротами в СРСР, тут намагалися ставитись до її історичного обличчя більш шанобливо. Втім, при цьому не могли відійти від ідеологічної складової, якій підпорядковувалася й архітектура також.

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Що ж до не надто широких старовинний вулиць Одеси, то тут панував громадський транспорт. Одеський трамвай є одним з найстаріших в Україні. Перший вагон вирушив у рейс тут ще 1910 року. Тож цей вид транспорту теж був своєрідним символом міста.

Напередодні розвалу СРСР Одеса жила своїм звичним ритмом – черги у магазинах, дефіцит, море влітку і вогкий вітер з порту взимку. Втім, саме тут було більше свободи і менше офіціозу, що робило приморську перлину справді унікальною серед радянських мегаполісів.

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