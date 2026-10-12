Одеса у 80-х: у мережі показали атмосферні фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюІлюстрація – санкції проти РосіїЄС завдав найбільшого санкційного удару по Росії: що потрапило у 22-й пакетУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніЗірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. ФотоЗірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. ФотоОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуРосія знову атакувала Київ: пошкодження зафіксували у шести районах, є постраждалі. Усі подробиці та фотоРосія знову атакувала Київ: пошкодження зафіксували у шести районах, є постраждалі. Усі подробиці та фото"Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотів"Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотівКаллас відповіла на заклик Трампа щодо виборів в УкраїніКаллас відповіла на заклик Трампа щодо виборів в Україні"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова"Трамп зробив увесь світ набагато небезпечнішим": Тімоті Снайдер пояснив, чим загрожує політика президента США"Трамп зробив увесь світ набагато небезпечнішим": Тімоті Снайдер пояснив, чим загрожує політика президента США

Одеса у 80-х: у мережі показали атмосферні фото

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 261
Одеса у 80-х: у мережі показали атмосферні фото
Сучасна Одесса. Джерело: Unsplash

Одеса за часів СРСР мала особливий статус – потужний морський порт на 50 причалів, Чорноморське пароплавство давали місту економічний імпульс. А чудовий південний клімат та слава міста зі своїм особливим гумором приваблювала безліч туристів.

Саме такою – строкатою, жвавою, повною життя Одеса зустріла 1980-ті роки. Архітектурне обличчя Одеси у пізню радянську епоху – це суміш трьох шарів, які не завжди добре уживались між собою. Який це мало вигляд, показали на вінтажних фотографіях у Facebook-спільноті "Стара Одеса".

Одеса у 80-х: у мережі показали атмосферні фото

Одеса. Будинок на розі вулиць Грецької та Рішельєвської, 1980-ті роки. Джерело: Facebook / Стара Одеса

Першим шаром був архітектурно вишуканий дореволюційний центр із його ампіром, еклектикою і модерном. Такі вулиці як Ришельєвська, Грецька, Дерибасівська з характерними будинками XIX – початку ХХ ст. могли похвалитись щедро декорованими фасадами, внутрішніми двориками-колодязями та великою кількості пишної зелені. Ця частина була найбільш колоритною і саме тут воліли проводити час туристи.

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 2,1 т.
Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти
icon 2,1 т.
Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 1,7 т.
Тернопіль понад 110 років тому: історичне фото
icon 1,7 т.
Тернопіль понад 110 років тому: історичне фото
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 639
Якою була Вінниця у 90-х: архівне відео
icon 639
Якою була Вінниця у 90-х: архівне відео

Другий шар – радянський. Після руйнувань Другої світової і повоєнної відбудови в місті з'явилося чимало сталінських споруд і хрущовок. По периферії виросли цілі спальні мікрорайони – Таїрова, Черемушки, Котовського. Це були типові панельні масиви без жодної архітектурної індивідуальності.

Одеса у 80-х: у мережі показали атмосферні фото

Готель "Чорне море" в Одесі, 1980-ті роки. Джерело: Facebook / Стара Одеса

А от третім шаром був пізньорадянський модернізм. Саме до нього належить готель "Чорне море" – одинадцятиповерхова будівля 1972 року в самому серці міста, поряд із залізничним вокзалом і Оперним театром. Для свого часу це був цілком сучасний об'єкт, архітектори якого Іванов, Савченко та Ващенко намагалися вписати його в центр, не надто ламаючи існуючий масштаб. Оскільки Одеса була воротами в СРСР, тут намагалися ставитись до її історичного обличчя більш шанобливо. Втім, при цьому не могли відійти від ідеологічної складової, якій підпорядковувалася й архітектура також.

Одеса у 80-х: у мережі показали атмосферні фото

Кінцева трамваю №7 в Одесі, 1980-ті роки. Джерело: Facebook / Стара Одеса

Що ж до не надто широких старовинний вулиць Одеси, то тут панував громадський транспорт. Одеський трамвай є одним з найстаріших в Україні. Перший вагон вирушив у рейс тут ще 1910 року. Тож цей вид транспорту теж був своєрідним символом міста.

Напередодні розвалу СРСР Одеса жила своїм звичним ритмом – черги у магазинах, дефіцит, море влітку і вогкий вітер з порту взимку. Втім, саме тут було більше свободи і менше офіціозу, що робило приморську перлину справді унікальною серед радянських мегаполісів.

Раніше OBOZ.UA показував, яким було у 1980-ті роки Рівне.

Схожі теми
ОдесаІсторіяІсторія Українифотографії
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись