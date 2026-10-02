Місто потопало в зелені: у мережі показали Хмельницький у 80-х

Місто Хмельницький дивує своїх гостей тим, що не має великих парків, але при цьому потопає в зелені. Основу цьому заклали ще в радянську добу.

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Яким зеленим був самий центр Хмельницького, можна побачити на фотографії, яку зробив у 1980-ті роки Володимир Чернух. Він зафіксував перехрестя вулиць Кам’янецької та Подільської. Кадром поділилася Facebook-спільнота "Хмельницький Live".

Ліворуч на фото – висотна 16-поверхова панелька, на першому поверсі якої знаходився великий магазин "Книжковий світ", праворуч – старовинна одноповерхова забудова. Саме такий вигляд мали радянські міста, історія яких сягала хоча би пари століть. Поєднувала між собою такі контрастні архітектурні стилі пишна зелень.

Густо висаджені дерева та кущі приховувати невідповідності між красивими старовинними особняками та однотипною для всього СРСР сірою висотною забудовою. Принаймні в теплий сезон це допомагало ефектно замаскувати дисонанс.

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Зараз ця частина міста змінилась до невпізнаваності. Зелені в центральній частині міста суттєво поменшало, виросли кілька нових будинків. Тим не менше, сьогодні Хмельницький залишається одним із найзеленіших обласних центрів України. Місто зберігає велику кількість малих зелених зон – сквери, алеї, відкриті двори, невеличкі парки, які трапляються тут буквально на кожному кроці.

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