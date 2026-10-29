Львів, якого вже немає: у мережі показали рідкісні фото

Центр Львова зазнавав масштабних перебудов неодноразово. Особливо бурхливо забудовували його на межі ХІХ та ХХ, століть, коли місто переживало економічний бум. Звісно, свій відбиток залишила на ньому і радянська доба.

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Пам’ятки та елементи міського простору, яких уже не побачиш у місті Лева, показало на фотографіях ХІХ століття видання "Фотографії старого Львова". Кадри в основному показують вигляд площі Галицької – однієї з найзатишніших у місті.

Святий Ян з Дуклі, якого замінили вазою

На фотографії 1860–1870-х років на колоні перед фасадом церкви Святого Андрія ще можна побачити скульптуру святого Яна з Дуклі. У 1946 році радянська влада демонтувала її, адже не визнавала культу святих. Через чотири роки на колоні встановили барокову вазу, а скульптуру вдалося зберегти – її перенесли на дах криниці у дворі бернардинського монастиря.

Під час реставрації колони у 2011 році лунали пропозиції повернути святого на колишнє місце. Однак ця ідея не знайшла достатньої підтримки серед містян. За легендою, Ян з Дуклі, сидячи на хмарі, відлякував військо гетьмана Богдана Хмельницького, яке 1648 року намагалося захопити Львів. Тож скульптуру вирішили не повертати, а радянська ваза залишилася на колоні.

Бойківська кам’яниця та місця, пов’язані з Іваном Франком

Крайня будівля ліворуч на фотографії, нинішня площа Галицька, 7, відома як Бойківська кам’яниця. Таку назву вона отримала через бойків із Синевидська, сучасних Верхнього та Нижнього Синьовидного, які використовували її як торговельну базу. У підвалах зберігали овочі та ягоди, які продавали на Галицькому ринку або розвозили по Львову. Тут також могли зупинятися молоді бойки, які приїздили до міста здобувати освіту.

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З цією кам’яницею пов’язаний і ранній період життя Івана Франка. У 1876 році двадцятирічний письменник оселився тут у помешканні Михайла Павлика разом із Ярославом Рошкевичем – братом Ольги Рошкевич, першого юнацького кохання Франка. Сам письменник не використовував назву "Бойківська кам’яниця", яка закріпилася пізніше завдяки спогадам і біографічним дослідженням. Однак будівлю описав в автобіографічному оповіданні "Хома з серцем і Хома без серця". Із цим місцем також пов’язують створення його ранньої драми "Три князі на один престол".

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Від старих крамниць до сучасного брендового магазину

На фотографії ще можна розгледіти вивіски колишніх закладів: "Аптечні матеріали М. Кнапсса" та "Колоніальні товари" на Бойківській кам’яниці, а на сусідньому будинку – "Галантерея Яна Атласа". У 1902 році стару кам’яницю замінили новою спорудою, зведеною за проєктом архітектора чеського походження Карела Боубліка. Будівля в стилі історизму з елементами маньєризму й бароко стала одним із пізніх зразків цього архітектурного напряму у Львові.

У міжвоєнний період за адресою площа Галицька, 7 працювала кав’ярня "Центральна", де збиралися поети літературного угруповання "Молода муза". Тут також торгували спортивними товарами й мотоциклами – магазин належав Скотту та Павловському. За радянських часів і в перші роки незалежності в приміщенні розташовувалися телеграф і телефонний переговорний пункт. Тепер тут працює магазин брендового одягу.

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Аптека на Соборній: традиція довжиною в півтора століття

Будівля на правому краю фотографії з вивіскою "Аптека" стояла на місці сучасної кам’яниці за адресою площа Соборна, 17. Нинішній будинок спорудили 1875 року за проєктом львівського архітектора Міхала Фехта.

У різні часи тут розміщувалися ювелірний магазин Банка, книгарня Лаского, крамниця кухонного посуду Кацера та майстерня з пошиття білизни Centrum. У 1950-х роках працювала майстерня з ремонту годинників, а за СРСР і в перші роки незалежності – великий магазин "Промтовари".

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Сьогодні колишнє торговельне приміщення поділене між трьома закладами: рестораном, магазином жіночого взуття та аптекою. Отже, аптека знову повернулася до цієї будівлі – приблизно через півтора століття після того, як її зображено на старій світлині.

Архітектурна перлина Галицької площі

У центрі фотографії 1870-х років розташований будинок, який зберігся до наших днів майже без змін. Це кам’яниця на площі Галицькій, 15, зведена 1872 року для Галицького акціонерного іпотечного банку. Проєкт розробив архітектор Філіп Покутинський, обравши неоренесансний стиль.

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На той час споруда стала одним із перших львівських зразків неоренесансу й вважалася однією з найгарніших та найпрестижніших у місті. На тлі інших будівель, які потрапили на фотографію, вона й справді вирізняється архітектурою.

Інші споруди довкола зазнали значніших змін. На місці крайнього будинку ліворуч тепер стоїть будівля банку, зведена 2005 року. Друга кам’яниця ліворуч, за сучасною адресою площа Галицька, 2, отримала додатковий четвертий поверх. Крайня будівля праворуч розташована за адресою площа Міцкевича, 4.

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Старий готель "Жорж" і його знамениті постояльці

Особливу увагу привертає темна будівля друга праворуч – колишній готель "Жорж". Це попередник розкішного неоренесансного готелю, який знають сучасні львів’яни. Першу споруду звели ще 1793 року, згодом її кілька разів перебудовували, а 1899 року вирішили остаточно розібрати. На старій фотографії помітно, що фасад будівлі був значно ширшим: на ньому можна нарахувати 14 вікон, тоді як у сучасної споруди їх сім. Хоча старий готель поступався наступнику зовнішньою пишністю, його історія пов’язана з багатьма відомими постатями.

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У 1847 році тут зупинявся угорський композитор Ференц Ліст, який приїздив до Львова. Відвідав готель і французький письменник Оноре де Бальзак: він ночував тут під час подорожі до Верхівні неподалік Бердичева, де мешкала його кохана Евеліна Ганська.

Готель відіграв роль і в культурному житті Івана Франка. У 1876 році в залі німецького товариства при готелі відбулася прем’єра його ранньої п’єси "Три князі на один престол". У 1893 році тут поставили драму "Украдене щастя", а через п’ять років урочисто відзначили 25-річчя літературної діяльності письменника.

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"Посунься, Матір Божа, бо Міцкевич іде"

У центрі фотографії стоїть статуя Діви Марії – майже на тому місці, де сьогодні височіє пам’ятник польському поетові Адаму Міцкевичу, встановлений 1904 року. Скульптуру Богородиці замовила 1862 року в Мюнхені графиня Северина Бадені, а виготовив її скульптор Непомук Гауттманн.

На цьому місці статуя простояла лише 42 роки. Згодом її перенесли туди, де нині встановлено копію, а оригінал зберігається в церкві Святого Андрія. Саме з цією зміною пов’язують львівський жартівливий вислів: "Посунься, Матір Божа, бо Міцкевич іде".

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Перехрестя століть на вулиці Богдана Хмельницького

На фотографії 1860-1870-х років зображено частину вулиці Богдана Хмельницького на перетині з вулицею Гайдамацькою. Двоповерхова споруда на крайньому лівому краї – нинішня адреса вулиця Богдана Хмельницького, 75 / вулиця Гайдамацька, 1 – збереглася майже в первісному вигляді. Її звели в першій половині XIX століття в традиційному передміському міщанському стилі, а неоренесансні елементи, ймовірно, додали пізніше. Львівський архітектор Кость Присяжний називав подібні споруди "безстильовими".

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На місці одноповерхового будинку на крайньому правому краї фотографії, за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 48, тепер стоїть триповерхова кам’яниця кінця XIX століття в стилі чиншового історизму.

Ще один одноповерховий будинок, розташований перед вежею П’ятницької церкви на розі з вулицею Гайдамацькою, знесли в 1870-х роках. На його місці за проєктом архітектора Юліуша Гохберґера звели церковну плебанію в аркадовому стилі. Її фасад оздоблений смугами коричневої та охристої цегли, яку залишили нетинькованою. Імовірно, попередня споруда також слугувала плебанією. Нині історичний будинок перебуває в занедбаному стані.

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Як змінилася вежа П’ятницької церкви

На старій фотографії вежа П’ятницької церкви має зовсім інший вигляд, ніж сьогодні. Її ґрунтовно перебудували 1908 року за проєктом архітектора Міхала Лужецького. Тоді вежа отримала нинішнє завершення, яке суттєво змінило силует храму. Ця перебудова, на думку автора тексту, зробила вигляд однієї з найдавніших церков Львова виразнішим.

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд мав Тернопіль понад століття тому.