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Луцьк понад століття тому: історичні "кольорові" фото з 1910-х років

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
321
Луцьк понад століття тому: історичні "кольорові" фото з 1910-х років
Панорама старої частини Луцька з лівого берега річки Стир. Джерело: Promek / Wikipedia

На початку ХХ століття Луцьк був повітовим центром Волинської губернії у складі Російської імперії, тоді як губернською столицею залишався Житомир. Тим не менше, місто бурхливо розвивалось і розбудовувалось.

Який вигляд мав Луцьк до початку Першої світової війни, показало на колоризованих фото видання Volyn Times. В об’єктив фотографа потрапили всі основні пам’ятки міста, а сучасні технології надали кадрам відповідного забарвлення.

Луцьк понад століття тому: історичні ''кольорові'' фото з 1910-х років

Меморіал Pro Patria, на місці сучасної школи №5 (1915-1916). Джерело: volyntimes.com.ua

Луцьк понад століття тому: історичні ''кольорові'' фото з 1910-х років

Міст на вул. Д. Галицького (1917). Джерело: volyntimes.com.ua

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Архітектурно Луцьк у ту добу мав виразно середньовічне обличчя: над вузькими вуличками височів замок Любарта, а поруч стояли святині різних громад. Тут жили українці, поляки, євреї, вірмени, караїми та росіяни, і кожна громада мала власні храми та будівлі.

Луцьк понад століття тому: історичні ''кольорові'' фото з 1910-х років

Перехрестя сучасних вулиць Л. Українки та Сенаторки Левчанівської (1915-1916). Джерело: volyntimes.com.ua

Луцьк понад століття тому: історичні ''кольорові'' фото з 1910-х років

Чоловіча гімназія (1916). Джерело: volyntimes.com.ua

Змінам дала поштовх залізниця. Гілка Південно-Західної залізниці, прокладена у 1890-х, пожвавила економіку міста, і до 1895 року населення Луцьк складало уже 15 тисяч людей. Місто почало розростатися за межі старого ядра – почалася забудова масивів Завокзального та Гнідавського.

Луцьк понад століття тому: історичні ''кольорові'' фото з 1910-х років

Собор (1916). Джерело: volyntimes.com.ua

Луцьк понад століття тому: історичні ''кольорові'' фото з 1910-х років

Річка Глушець, будинки на початку вул. Ковельської (1916). Джерело: volyntimes.com.ua

У центрі нове будівництво мало переважно громадський характер. На архівних фото 1900-1910-х років видно чоловічу гімназію, відкриту на початку століття зусиллями волинської інтелігенції. Функціонував у місті і навчальний заклад для дівчат.

Луцьк понад століття тому: історичні ''кольорові'' фото з 1910-х років

Сучасна вулиця Шопена (1915-1916). Джерело: volyntimes.com.ua

Луцьк понад століття тому: історичні ''кольорові'' фото з 1910-х років

Сучасна вулиця Словацького за нинішнім драмтеатром (1915-1916). Джерело: volyntimes.com.ua

На знімках також бачимо чимало релігійних споруд – Свято-Троїцький кафедральний собор, церква Георгія Побідоносця, каплиця Іверської ікони Божої Матері. Також можна роздивитись, який вигляд мали вулиці, які збереглися досі, але забудовані та облаштовані уже зовсім інакшим чином.

Луцьк понад століття тому: історичні ''кольорові'' фото з 1910-х років

Вул. Л. Українки (1915-1916). Джерело: volyntimes.com.ua

Луцьк понад століття тому: історичні ''кольорові'' фото з 1910-х років

Стадіон (1918). Джерело: volyntimes.com.ua

Для всієї Волині зафіксований на цих світлинах період – це останні спокійні роки перед Першою світовою. Уже 1915 року в одному з луцьких будинків на тодішній Таборовій (нині Шопена) розмістився штаб австрійської армії.

Луцьк понад століття тому: історичні ''кольорові'' фото з 1910-х років

Каплиця Іверської ікони Божої Матері (1910-і). Джерело: volyntimes.com.ua

Луцьк понад століття тому: історичні ''кольорові'' фото з 1910-х років

Церква Георгія Побідоносця (1915). Джерело: volyntimes.com.ua

Луцьк понад століття тому: історичні ''кольорові'' фото з 1910-х років

Фото зі Звіту Київського відділу Імперського Російського військово-історичного товариства за 1910 рік. Джерело: volyntimes.com.ua

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд мав Хмельницький у 1980-ті роки.

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