Глухів на Сумщині – одне з найстаріших міст України, яке свого часу було столицею Гетьманщини. Його історія налічує багато століть: перша літописна згадка про місто датується 1152 роком, а у 1708 році, після знищення Батурина російськими військами, Глухів став гетьманською столицею.

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Упродовж XVIII століття місто було важливим політичним і культурним осередком України. Про це свідчать не лише історичні документи, а й унікальні архівні світлини, на яких зберігся вигляд старого Глухова. Як пише Глухів.City, у фондах Глухівської міської публічної бібліотеки збереглися старі фотоальбоми з краєвидами міста.

На світлинах бачимо центральні вулиці, історичні споруди, житлові квартали та панорами Глухова, частина яких сьогодні має зовсім інший вигляд.

Серед оприлюднених фотографій особливу увагу привертає водогінна вежа – одна з архітектурних візитівок Глухова. На інших кадрах зафіксовано краєвиди, які відкривалися з її висоти, зокрема район Веригіне, Синявку та інші частини міста.

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Збереглися також панорамні знімки дореволюційного Глухова. Вони дозволяють роздивитися стару міську забудову, розташування вулиць і храмів.

Однією з найвідоміших пам'яток міста є Трьох-Анастасіївська церква, зведена в неовізантійському стилі. Її спорудження пов'язане з родиною Терещенків, яка відіграла важливу роль у розвитку Глухова в XIX столітті.

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Київську браму спорудили у 1766–1769 роках за проєктом архітектора Андрія Квасова на місці давнішої дерев'яної споруди.

Серед інших історичних об'єктів, зафіксованих на фотографіях, – Спасо-Преображенська церква, колишня синагога на нинішній Київській вулиці, залізничний вокзал та кам'яні торговельні ряди.

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Ці фотографії дають можливість побачити, як змінювався Глухів упродовж десятиліть, і порівняти його колишню забудову із сучасною. Водночас вони нагадують про багату історичну спадщину міста, яке понад пів століття було резиденцією українських гетьманів.

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