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Давнє Мукачево: у мережі показали старі фото замку Паланок

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
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Давнє Мукачево: у мережі показали старі фото замку Паланок
Сучасна панорама замку Паланок. Джерело: volare2004

Замок Паланок видно ще на під’їздах до Мукачева. Конусоподібна гора, на якій він зведений, стоїть посеред рівної долини річки Латориця, на якій неможливо не помітити темний силует фортеці.

І цей видовищний архітектурний об’єкт зацікавив фотографів, щойно цей вид мистецтва став доступним. Одні з найстаріших кадрів замку показали у Facebook-спільноті Made in Uzhgorod.

Давнє Мукачево: у мережі показали старі фото замку Паланок

Замок Паланок на фото, яке часом відносять до 1880-х років. Джерело: Facebook / Made in Uzhhorod

Офіційні дані свідчать, що перші фотокадри замку Паланок були зроблені на самому початку ХХ століття. Однак інтернетом гуляє версія, що саме ця світлина відноситься ще до 1880-х років. Наскільки достовірною є ця версія, сказати важко. Втім кадр вийшов доволі чітким, а отже може бути і пізнішим, коли технологія фотографування стала більш досконалою.

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До речі, саме унікальне розташування визначило долю місця ще в давнину: коли вибирали, де будувати укріплення, вулканічний пагорб висотою 68 метрів над рівниною був очевидною відповіддю. Круті схили ускладнювали штурм, Латориця у підніжжя слугувала природним рубежем, а огляд із вершини охоплював усю округу. Ідеальна позиція для тих, хто хотів контролювати торговий шлях через Верецький перевал у Карпатах.

Давнє Мукачево: у мережі показали старі фото замку Паланок

А це вже кадр приблизно 1930-40-х років. Джерело: Facebook / Made in Uzhhorod

Перші укріплення на горі з'явилися ще в IX столітті – спочатку слов'янські глинобитні, потім дерев'яний замок. У XI ст. угорський король Ласло I Святий звелів звести тут кам'яну фортецю. У XIV ст. подільський князь Федір Корятович, отримавши Мукачево від угорського короля, суттєво перебудував замок і надав йому вигляду справжньої середньовічної твердині. Саме тоді біля підніжжя гори з'явився дубовий частокіл "паланок", який і дав замкові назву.

Протягом наступних століть Паланок переходив від одних господарів до інших: угорські магнати, трансильванські князі Ракоці, які у XVII ст. перетворили його на одну з найпотужніших фортець Центральної Європи, запросивши французьких фортифікаторів. Найяскравіша сторінка в історії замку – оборона 1685–1688 років, коли княгиня Ілона Зріні майже три роки тримала фортецю проти австрійських військ. За часів Австро-Угорщини Паланок став політичною в'язницею – другою за значенням у Європі після Бастилії.

Давнє Мукачево: у мережі показали старі фото замку Паланок

Кадр із замком Паланок кінця 1930-х років. Джерело: Facebook / Made in Uzhhorod

А перші офіційно датовані фотографії замку датуються початком ХХ ст. – часом, коли Мукачево ще носило угорську назву Munkács і входило до складу Австро-Угорської імперії. На знімках того часу замок постає на тлі широкої заплави Латориці – такий самий неприступний і впізнаваний, як і сьогодні. З 1993 року тут діє історичний музей і картинна галерея.

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд мала місцевість Панянка у Полтаві на початку ХХ століття.

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