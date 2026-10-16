Давнє Мукачево: у мережі показали старі фото замку Паланок

Замок Паланок видно ще на під’їздах до Мукачева. Конусоподібна гора, на якій він зведений, стоїть посеред рівної долини річки Латориця, на якій неможливо не помітити темний силует фортеці.

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І цей видовищний архітектурний об’єкт зацікавив фотографів, щойно цей вид мистецтва став доступним. Одні з найстаріших кадрів замку показали у Facebook-спільноті Made in Uzhgorod.

Офіційні дані свідчать, що перші фотокадри замку Паланок були зроблені на самому початку ХХ століття. Однак інтернетом гуляє версія, що саме ця світлина відноситься ще до 1880-х років. Наскільки достовірною є ця версія, сказати важко. Втім кадр вийшов доволі чітким, а отже може бути і пізнішим, коли технологія фотографування стала більш досконалою.

До речі, саме унікальне розташування визначило долю місця ще в давнину: коли вибирали, де будувати укріплення, вулканічний пагорб висотою 68 метрів над рівниною був очевидною відповіддю. Круті схили ускладнювали штурм, Латориця у підніжжя слугувала природним рубежем, а огляд із вершини охоплював усю округу. Ідеальна позиція для тих, хто хотів контролювати торговий шлях через Верецький перевал у Карпатах.

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Перші укріплення на горі з'явилися ще в IX столітті – спочатку слов'янські глинобитні, потім дерев'яний замок. У XI ст. угорський король Ласло I Святий звелів звести тут кам'яну фортецю. У XIV ст. подільський князь Федір Корятович, отримавши Мукачево від угорського короля, суттєво перебудував замок і надав йому вигляду справжньої середньовічної твердині. Саме тоді біля підніжжя гори з'явився дубовий частокіл "паланок", який і дав замкові назву.

Протягом наступних століть Паланок переходив від одних господарів до інших: угорські магнати, трансильванські князі Ракоці, які у XVII ст. перетворили його на одну з найпотужніших фортець Центральної Європи, запросивши французьких фортифікаторів. Найяскравіша сторінка в історії замку – оборона 1685–1688 років, коли княгиня Ілона Зріні майже три роки тримала фортецю проти австрійських військ. За часів Австро-Угорщини Паланок став політичною в'язницею – другою за значенням у Європі після Бастилії.

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А перші офіційно датовані фотографії замку датуються початком ХХ ст. – часом, коли Мукачево ще носило угорську назву Munkács і входило до складу Австро-Угорської імперії. На знімках того часу замок постає на тлі широкої заплави Латориці – такий самий неприступний і впізнаваний, як і сьогодні. З 1993 року тут діє історичний музей і картинна галерея.

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