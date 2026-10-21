Давній Ужгород: у мережі показали атмосферні фото базару

Давні фотографії дають змогу побачити не лише архітектуру минулих епох, а й повсякденне життя містян. Особливо цікаві світлини вуличних базарів, де колись вирувала торгівля, зустрічалися знайомі та обговорювали останні новини.

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У мережі збереглися унікальні кадри Ужгорода кінця 1930-х років. На них можна роздивитися тогочасні звичаї, одяг і міські вулиці.

На архівних фотографіях зафіксовано багатолюдні вулиці, заповнені продавцями та покупцями. Жінки в традиційних хустках і довгих спідницях стоять біля плетених кошиків, роздивляються товари та спілкуються між собою. Поруч можна помітити кінні вози, якими до міста привозили продукти із навколишніх сіл.

Особливу увагу привертають деталі старих знімків: плетені кошики, традиційне вбрання селянок, вивіски на будівлях та великі скупчення людей. На одному з кадрів також можна побачити торговельні ряди поблизу водойми, де поруч із возами розкладено різноманітні товари.

У міжвоєнний період Ужгород був адміністративним центром Підкарпатської Русі у складі Чехословаччини. У місті розвивалися торгівля, освіта й культурне життя, будувалися нові адміністративні споруди та житлові квартали.

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Водночас Ужгород залишався багатонаціональним містом, де співіснували різні мови, звичаї та культурні традиції.

Саме тому фотографії старого базару мають особливу історичну цінність. Вони зберегли буденні миті життя людей, для яких відвідування ринку було звичайною справою, але для сучасників ці кадри стали своєрідним вікном у давно минулу епоху.

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