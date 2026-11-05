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Чисте і зелене: у мережі показали Запоріжжя у 60-х роках

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
459
Чисте і зелене: у мережі показали Запоріжжя у 60-х роках
Сучасний вигляд центру Запоріжжя. Джерело: Alexey Tolmachov / Wikimedia

На початку 1960-х років Запоріжжя було містом із широкими вулицями, зеленими насадженнями та впізнаваною архітектурою. Повоєнна відбудова створила тут особливу атмосферу і власний стиль міського планування.

Який вигляд мали знайомі запоріжцям місця понад 60 років тому, показав на своїй сторінці у Facebook журналіст Володимир Шак. Світлини він зібрав із різних джерел і поліпшив їхню якість за допомого нейромереж.

Чисте і зелене: у мережі показали Запоріжжя у 60-х роках

Будинок комбінату «Запоріжсталь» з книжковим магазином на першому поверсі. Джерело: Facebook / Володимир Шак, фото поліпшене ШІ

На перших двох фотографіях зображений район сучасної площі Митців і зупинка "Вулиця Сталеварів". На одному зі знімків видно будинок комбінату "Запоріжсталь" із колонами та великою аркою, де працював книжковий магазин "Сучасник". Щоправда, на фотографії ще немає вивіски з його назвою.

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Чисте і зелене: у мережі показали Запоріжжя у 60-х роках

Будинок коксохімічного комбінату. Джерело: Facebook / Володимир Шак, фото поліпшене ШІ

Навпроти стоїть будинок коксохімічного комбінату, який також можна побачити у радянському фільмі "Весна на Зарічній вулиці". Саме там за сюжетом отримала квартиру вчителька Тетяна Сергіївна. Обидві споруди – приклади післявоєнної забудови Запоріжжя, для якої характерні симетричні фасади, колони, арки та декоративні елементи, притаманні архітектурному стилю, відомому як сталінський ампір.

Чисте і зелене: у мережі показали Запоріжжя у 60-х роках

Вид на головний запорізький проспект з вежі Козлінера. Джерело: Facebook / Володимир Шак, фото поліпшене ШІ

У повоєнні роки місто активно відбудовували й розширювали. У центральних районах з'являлися монументальні житлові та громадські будівлі, виконані в цьому стилі. Їх проєктували з розрахунком на широкі проспекти й просторі площі, тому споруди часто мали виразні фасади та доволі значні габарити. Така забудова й сьогодні залишається помітною частиною архітектурного обличчя Запоріжжя.

Чисте і зелене: у мережі показали Запоріжжя у 60-х роках

Краєвид на вежу Козлінера. Джерело: Facebook / Володимир Шак, фото поліпшене ШІ

Ще один знімок показує головну транспортну магістраль Запоріжжя. Фотограф зробив його з вежі на розі проспекту та вулиці Верхньої, відомої як вежа Козлінера. Її збудували у 1949 році, і на четвертій світлині ця споруда також потрапила в кадр.

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд у 1960-ті роки мало Рівне.

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