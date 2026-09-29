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Чернігів у 60: в мережі показали архівні фото

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
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Чернігів у 60: в мережі показали архівні фото
Панорама сучасного Чернігова
Джерело: Valerii Sorokin / Wikimedia

Часто ми з перспективи сучасності сприймаємо повоєнну відбудову СРСР, як рівномірний процес. Однак насправді вона відбувалась геть неоднорідно, і це можна побачити на прикладі Чернігова.

Фотографії міста, зроблені у 1962 році демонструють два обличчя обласного центру. Кадри були опубліковані на Facebook-сторінці "Старий Чернігів". Кадри пройшли обробку штучним інтелектом, який поліпшив їхню якість.

Чернігів у 60: в мережі показали архівні фото

Медичне училище. 1962 рік. Якість фото поліпшена ШІ

Джерело: Facebook / Старий Чернігів

На одному кадрі – вулиця Шевченка з цілком сучасно вдягненими городянами. Бачимо також молоду жінку з дітьми в парку на одній із центральних площ. Місто виглядає чудово облаштованим і комфортним.

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Чернігів у 60: в мережі показали архівні фото

Парк і центральна площа Чернігова. 1962 рік. Якість фото поліпшена ШІ

Джерело: Facebook / Старий Чернігів

На іншому кадрі – вулиця Реміснича. У 1962 році вона все ще залишалась забудованою одноповерховими хатами з дерев’яними парканами. А замість асфальту бачимо ґрунтову дорогу, по якій їдуть два запряжених конями вози. Аж не віриться, що ці знімки зроблені в одному місті, в один рік.

Чернігів у 60: в мережі показали архівні фото

Вулиця Реміснича. 1962 рік. Якість фото поліпшена ШІ

Джерело: Facebook / Старий Чернігів

Війна обійшлася Чернігову дорого. Окупація тривала два роки, бої за місто у вересні 1943-го завдали нових руйнувань. Тож обсяг робіт із відновлення міста, за як взялись ще до кінця того ж року, був справді величезним.

Генеральний план передбачав відновлення центру в стилі сталінського ампіру. Паралельно у 1950-1960-х реставрували давні пам'ятки – Спасо-Преображенський, Борисоглібський і Катерининський собори повертали до первісного вигляду. А от деякі старовинні будинки зносили, щоб замінити їх більш сучасними спорудами.

Чернігів у 60: в мережі показали архівні фото

Вулиця Шевченка. 1962 рік. Якість фото поліпшена ШІ

Джерело: Facebook / Старий Чернігів

Тим не менше, всього за кілька кварталів від оновленого центру місто жило інакше. Тут все ще досить масово зустрічалась одноповерхова забудова XIX – початку ХХ ст. Вона просто чекала своєї черги, яка затяглася на роки. Кінні вози на Ремісничній – не екзотика і не ностальгія, а звичайна картина для вулиць, що до початку 1960-х років не потрапили під новий план. Місто оновлювалося нерівномірно. І ця нерівномірність і є, мабуть, найточнішим портретом Чернігова того часу.

Раніше OBOZ.UA публікував рідкісне фото Коломиї у 1930-х роках.

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