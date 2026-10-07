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Чернігів у 60-х: добірка атмосферних кадрів

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
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Чернігів у 60-х: добірка атмосферних кадрів
Панорама сучасного Чернігова. Джерело: RoNeDya

Сьогодні нам часто здається, що після Другої світової війни радянські міста відбудовувалися системно та злагоджено. Проте це уявлення далеке від дійсності – процес проходив вкрай контрастно і неоднорідно, що яскраво ілюструє історія Чернігова.

Архівні світлини 1962 року, опубліковані спільнотою "Старий Чернігів" (і попередньо покращені за допомогою штучного інтелекту), демонструють дивовижну дволикість тодішнього обласного центру. З одного боку – сучасні будівлі і модно вбрані люди, з іншого – примітивний побут характерний доіндустріальним часам.

Чернігів у 60-х: добірка атмосферних кадрів

Чернігів 1962 року. Вулиця Шевченка. Фото поліпшене з допомогою ШІ. Джерело: Facebook / Старий Чернігів

Парадний вигляд демонструє вулиця Шевченка з жінками у стильних пальто. Також бачимо затишний, добре облаштований сквер, куди батьки приводили дітей на прогулянку. На цих знімках Чернігів справляє враження сучасного, доглянутого й цілком комфортного міста.

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Чернігів у 60-х: добірка атмосферних кадрів

Чернігів 1962 року. Парк і центральна площа. Фото поліпшене з допомогою ШІ. Джерело: Facebook / Старий Чернігів

Але погляньте на інший кадр – вулицю Ремісничу, сфотографовану того ж таки 1962 року. Замість асфальтового покриття – розбита ґрунтовка, по якій їдуть два кінні вози, а обіч стоять старенькі одноповерхові хатини з дерев'яними парканами. Важко повірити, що це фотографії одного й того ж міста, зняті в один період.

Чернігів у 60-х: добірка атмосферних кадрів

Чернігів 1962 року. Вулиця Реміснича. Фото поліпшене з допомогою ШІ. Джерело: Facebook / Старий Чернігів

Війна залишила по собі страшний слід: після двох років нацистської окупації та запеклих боїв восени 1943-го Чернігів лежав у руїнах. Відновлювальні роботи розпочали негайно, проте їхній масштаб був колосальним, тому тривали вони десятиліттями.

За новим генеральним планом серце міста перебудовували в урочистому стилі сталінського ампіру. Паралельно у 50-60-х роках реставратори відновлювали первісний вигляд унікальних пам'яток – Спасо-Преображенського, Борисоглібського та Катерининського соборів. Хоча заради нових витків забудови частину старовинних споруд безжально зносили.

Чернігів у 60-х: добірка атмосферних кадрів

Чернігів 1962 року. Медичне училище. Фото поліпшене з допомогою ШІ. Джерело: Facebook / Старий Чернігів

Водночас буквально за кілька блоків від парадних фасадів час ніби спинився. Там роками зберігалася приватна забудова XIX – початку XX століття, до якої черга монументальної відбудови дійшла далеко не одразу. Вози з кіньми на Ремісничій були не екзотикою чи елементом минулого, а звичайним побутом для околиць, забутих у тогочасних планах розвитку. Саме ця разюча нерівномірність оновлення і стала найточнішим штрихом до портрета Чернігова тих років.

Раніше OBOZ.UA показував, якою була Театральна площа Рівного після повоєнної відбудови.

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