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Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read3 хв
icon 324
Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти
Старі фото Рівного. Джерело: Facebook-спільнота "Місто Рівне - моє місто"

Рівне за останні десятиліття змінилося майже до невпізнання. На місці невеликих приватних будинків з'явилися багатоповерхівки, вулиці заповнили автомобілі, а колишні околиці перетворилися на густонаселені житлові райони.

Однак старі фотографії дозволяють побачити місто зовсім іншим – зеленим, просторим і значно менш забудованим. У мережі оприлюднили архівні світлини Рівного, зроблені з висоти на початку 1980-х років..

Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти

Старі фото Рівного. Джерело: Facebook-спільнота "Місто Рівне - моє місто"

На архівних кадрах місто ще не має такої щільної забудови, як сьогодні. Серед зелених насаджень простягаються вулиці, а значну частину міського простору займають приватні садиби та невеликі будинки.

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Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти

Старі фото Рівного. Джерело: Facebook-спільнота "Місто Рівне - моє місто"

Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти

Старі фото Рівного. Джерело: Facebook-спільнота "Місто Рівне - моє місто"

Особливо привертає увагу кількість дерев, які оточували житлові квартали. З висоти можна побачити, наскільки просторими були окремі райони та як відрізнялася тодішня міська забудова від сучасної.

На дорогах значно менше автомобілів, а звичних нині транспортних заторів немає. Світлини передають атмосферу Рівного, яке багато містян пам'ятають із дитинства та юності.

Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти

Старі фото Рівного. Джерело: Facebook-спільнота "Місто Рівне - моє місто"

Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти

Старі фото Рівного. Джерело: Facebook-спільнота "Місто Рівне - моє місто"

Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти

Старі фото Рівного. Джерело: Facebook-спільнота "Місто Рівне - моє місто"

Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти

Старі фото Рівного. Джерело: Facebook-спільнота "Місто Рівне - моє місто"

Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти

Старі фото Рівного. Джерело: Facebook-спільнота "Місто Рівне - моє місто"

Як змінювалося місто у ХХ столітті

 

Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти

Старі фото Рівного. Джерело: Facebook-спільнота "Місто Рівне - моє місто"

Без сучасних висоток і заторів: Рівне показали на старих фото з висоти

Старі фото Рівного. Джерело: Facebook-спільнота "Місто Рівне - моє місто"

Минуле століття стало для Рівного періодом масштабних історичних потрясінь і перетворень. Після Першої світової війни місто опинилося у складі Польщі, а в 1939 році було приєднане до Української РСР.

Під час Другої світової війни Рівне зазнало значних руйнувань. Нацистська окупація супроводжувалася масовими вбивствами мирного населення, зокрема єврейської громади міста.

У повоєнні десятиліття розпочалася активна відбудова. Розширювалися житлові квартали, зростала кількість мешканців, створювалися нові підприємства та розвивалася транспортна інфраструктура.

Особливо помітні зміни відбулися у 1970–1980-х роках. У цей період важливу роль в економіці міста відігравали льонокомбінат, хімічне підприємство "Азот", завод високовольтної апаратури, газорозрядний завод та інші промислові об'єкти.

Розвиток виробництва сприяв збільшенню населення та появі нових житлових масивів. У місті також запрацював тролейбусний транспорт, який став важливою частиною повсякденного життя.

Архівні фотографії початку 1980-х років зафіксували один з етапів цих змін. Вони дають змогу порівняти минуле із сьогоденням і побачити, як за кілька десятиліть змінився міський простір.

Раніше OBOZ.UA публікував рідкісні історичні фото Ужгорода.

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