Зупинка металургійних заводів штовхає вгору ціни на будівництво: арматура може подорожчати більше ніж на третину

Зупинка найбільших українських виробників арматури вже почала впливати на будівельний ринок. За півтора місяця арматура подорожчала більш ніж на 30%, а подальше заміщення української продукції імпортом створюватиме додатковий тиск на собівартість будівництва, пише NV Бізнес.

Після російських атак виробництво зупинили "АрселорМіттал Кривий Ріг" та "Каметсталь", які до цього майже повністю забезпечували внутрішню потребу в арматурі. Через це, якщо у середині серпня тонна арматури в Києві коштувала близько 36 тис. грн із ПДВ, то на початку жовтня – вже 47,5 тис. грн. Очікується, що найближчим часом ціна може перевищити 50 тис. грн за тонну.

Запасів також небагато. За оцінкою "Метінвесту", на ринку залишалося близько 40–50 тис. тонн арматури. GMK Center оцінював запаси незалежних трейдерів максимум у місячне споживання.

Замінити українську продукцію планують імпортом із Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини, Туреччини та інших країн. Однак швидко закрити потреби ринку буде складно через обмежені виробничі потужності постачальників, проблеми з морською та залізничною логістикою, а також необхідність сертифікації іноземної продукції.

У будівельній групі "Ковальська" вже фіксують дефіцит арматури та додатковий тиск на собівартість матеріалів. У різних видах продукції частка арматури може становити від 5% до 55% вартості, тому масштаб подорожчання залежатиме від конкретного проєкту.

Будівельники попереджають: дорожчий імпорт може призвести не лише до перегляду кошторисів, а й до затримок виробництва залізобетонних конструкцій та будівельно-монтажних робіт. Особливо гостро проблема може постати для бюджетних проєктів із уже зафіксованою вартістю.

Повного зникнення арматури з ринку експерти не очікують. Перші помітні обсяги імпорту можуть надійти наприкінці жовтня – на початку листопада. Проте імпортне заміщення означатиме для будівельного ринку вищі ціни, дорожчу логістику та довші строки постачання.

Таким чином, зупинка української металургії вже переходить у ціни для інших галузей: дорожча сталь поступово означатиме дорожчі будівельні матеріали та саме будівництво.