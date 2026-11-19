Засідання Ради бізнесу: Буданов анонсував конкретні рішення для підтримки підприємців

Найближчим часом Уряд має напрацювати конкретні рішення для підтримки бізнесу, зокрема, щодо фінансування оборонно-промислового комплексу та валютного регулювання.

Про це розповів керівник ОП Кирило Буданов за підсумками засідання Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України.

"Першочергове завдання держави – не створювати штучних перешкод для бізнесу й оперативно знімати бар’єри, які стримують виробництво", – наголосив керівник ОП.

Буданов зазначив, що економічна ситуація залишається складною: російські війська цілеспрямовано атакують не лише енергетику, а й виробничі потужності, складську та транспортну інфраструктуру.

"Економічна стійкість – це прямий ресурс для нашої оборони", – наголосив він.

Підприємці запропонували шляхи розв’язання проблем, серед яких – страхування воєнних ризиків і перегляд вимог до облаштування укриттів.

Окремо обговорили потреби базових секторів економіки та ОПК: спрощення доступу до кредитування, збереження квот на бронювання фахівців і врахування форс-мажорних обставин під час виконання контрактів.

Також ішлося про здешевлення внутрішньої логістики, розблокування експорту продукції ОПК і розширення квот для українських товарів у європейських країнах.

Буданов повідомив, що всі порушені бізнесом питання взяли в роботу.

"Частину рішень очікуємо від уряду найближчим часом", – зазначив він.

Решту завдань внесли до протоколу із визначенням відповідальних відомств і чітких дедлайнів.

Раніше Кирило Буданов закликав польський бізнес розвивати співпрацю з Україною, наголосивши на взаємній економічній вигоді та спільних проєктах у сфері оборонної промисловості.