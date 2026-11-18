Блог | Європа: соціальний бенкет у чуму

Нагадаю про порівняння вітчизняної місячної середньої зарплати з європейськими.

У нас – минулоріч було близько 550 євро,

в ЄС у цілому – майже 3,5 тис. євро

(в найбагатших країнах – 6-7 тис. євро,

в найнезаможніших – десь близько 1,5 тис. євро).

При цьому навіть "норматива від Каллас" – хоча б чверть відсотка власного річного ВВП віддавати на річну допомогу Україні – майже ніхто, якщо не враховувати Північну Європу, не дотримується.

Мовляв, і собі не вистачає.

Отаких жадібних надто "соціальних" скнар-жлобів-скупердяїв ми й мусимо захищати.