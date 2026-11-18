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Європа: соціальний бенкет у чуму
Ілюстративне фото - валюта євро.
Джерело: Freepik
Нагадаю про порівняння вітчизняної місячної середньої зарплати з європейськими.
У нас – минулоріч було близько 550 євро,
в ЄС у цілому – майже 3,5 тис. євро
(в найбагатших країнах – 6-7 тис. євро,
в найнезаможніших – десь близько 1,5 тис. євро).
При цьому навіть "норматива від Каллас" – хоча б чверть відсотка власного річного ВВП віддавати на річну допомогу Україні – майже ніхто, якщо не враховувати Північну Європу, не дотримується.
Мовляв, і собі не вистачає.
Отаких жадібних надто "соціальних" скнар-жлобів-скупердяїв ми й мусимо захищати.
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