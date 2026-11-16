ЄС планує "завалити" Україну своїм дешевим продуктом: що буде з цінами

Найближчим часом європейські виробники планують посилити експорт дешевшого вершкового масла в Україну. Це може спричинити падіння цін на цей продукт і посилення тиску на вітчизняних виробників.

Про це повідомляє "Інфагро". Аналітики пояснюють це тим, що навіть після розмитнення і торгівельної націнки вартість європейського масла лишається нижчою за середньоринкову українську ціну.

Експансія європейської молочки в Україну

Український ринок масла входить у період жорсткого цінового тиску: обмежені експортні можливості, стриманий внутрішній попит та поява дешевшого європейського імпорту спонукають загострення конкуренції серед вітчизняних виробників. Їм дедалі важче постачати продукцію за прийнятними для споживача цінами.

Випуск блочного масла вже давно став для виробників збитковим. Тому частина заводів компенсує це декількома шляхами:

збільшенням продажів фасованої продукції ;

; використанням акційних знижок ;

; високими цінами на сухе знежирене молоко , яке є супутнім продуктом переробки;

, яке є супутнім продуктом переробки; залученням дешевшої сировини від дрібних господарств і населення (це може негативно позначатися на якості готового масла).

Експерти прогнозують відчутне збільшення пропозиції імпортного масла в Україні, куди вже найближчим часом почне надходити дешевша європейська продукція (трейдери уклали контракти на закупівлю заздалегідь).

Що із експортом українського масла

Експорт масла продовжує скорочуватися. Українські виробники намагаються пропонувати продукцію на зовнішніх ринках за цінами, близькими до верхньої межі внутрішнього діапазону.

Проте через можливість придбання дешевшого європейського масла потенційним імпортерам дедалі складніше погоджуватися на такі ціни. У результаті експорт блочного масла залишається незначним, а основну частину зовнішніх поставок становить фасована продукція.

За підсумками жовтня загальний експорт українського масла скоротився майже на 20% порівняно з попереднім місяцем, а підстав очікувати суттєвого збільшення експорту до кінця року наразі немає. Понад половину поставок традиційно спрямували до Молдови.

Ціни на масло в Україні у листопаді 2026 року

Згідно з результатами власного моніторингу OBOZ.UA, станом на 1 травня ціни на вершкове масло "Яготинське 73%" у супермаркетах починаються від 112 грн за пачку 180 г. Так, у найбільших торговельних мережах масло можна придбати за:

"Фора" – 115,90 грн;

Ціни на вершкове масло у "Форі". Джерело: "Фора"

Auchan – 125,00 грн;

Varus – 111,90 грн;

Ціни на вершкове масло у Varus. Джерело: Varus

"Сільпо" – 125,00 грн;

Ціни на вершкове масло у "Сільпо". Джерело: "Сільпо"

Novus – 114,00 грн.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні здешевшала картопля. У середині листопада супермаркети продають її в середньому по 15,45 грн/кг, що майже на 1,5 грн нижче, ніж було в жовтні. Водночас в експертних колах прогнозують швидке зростання вартості продукту.