"Якщо зараз зупинимося, потім не наздоженемо": "Метінвест" продовжує цифровізацію та впровадження ШІ попри складнощі в галузі

Українська металургія навіть під час війни має продовжувати цифровізацію, автоматизацію та впровадження штучного інтелекту, оскільки без цього повноцінне відновлення галузі буде значно складнішим. Про це розповів директор з управління сервісами Metinvest Digital Олександр Пронькін на конференції "Код економіки" у Києві.

За його словами, відмова від технологічного розвитку зараз створить відставання, яке буде складно надолужити після завершення кризи. "Якщо ми зараз зупинимося, то потім не наздоженемо. Це буде дуже складно, як би швидко ми не бігли. І ми не плануємо зупинятися", – сказав Пронькін.

У "Метінвесті" вже використовують рішення на основі штучного інтелекту для автоматизації бізнес-процесів. Зокрема, власна платформа MIOSIAR дає змогу автоматично обробляти первинні документи, звіряти та перевіряти дані, вилучати потрібну інформацію і передавати її до корпоративних систем.

Для обміну даними компанія також використовує роботизовані процеси, що дозволяє автоматизувати взаємодію між системами без складної перебудови основного програмного середовища.

Пронькін наголосив, що попит на цифровізацію у промисловості високий, однак сам бізнес не завжди готовий швидко впроваджувати нові рішення. Тому важливо показувати підприємствам конкретну користь автоматизації та її вплив на ефективність.

Окремо він звернув увагу на роль даних у роботі промисловості.

"Дані для нас у Metinvest Digital, як цифрового партнера металургійного холдингу, – це як руда для металургійних підприємств. Без цього ми не можемо нічого робити", – каже він.

За словами Пронькіна, сильна цифрова база дає змогу швидше реагувати на зміни ринку, логістики та інших зовнішніх умов.

Він зауважив, що блокада чорноморських портів негативно впливає насамперед на роботу гірничо-збагачувальних комбінатів Метінвесту, що додатково підвищує значення ефективного управління даними та бізнес-процесами. Але, на його думку, криза також дає промисловості досвід, якого неможливо набути за звичайних умов. Попри складнощі, українські підприємства продовжують працювати, проходять через кризові сценарії та стають сильнішими.

Як відомо, наразі "Метінвест" Ріната Ахметова впроваджує інструменти штучного інтелекту для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві. Один із реалізованих продуктів – рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке стало для компанії справжнім проривом.

Також R&D-центр Metinvest Digital розробляє рішення у сфері RPA (Robotic Process Automation), які дають змогу автоматизувати повторювані та рутинні операції за допомогою програмних роботів. Ці роботи імітують дії людини, взаємодіючи з цифровими системами та застосунками – ERP, CRM, базами даних і вебдодатками, без потреби змінювати наявну інфраструктуру.