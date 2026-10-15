Як підготувати бізнес до більшого масштабу: в навчанні Done та Академії ДТЕК

Збільшення продажів ставить перед власником нові завдання: забезпечити закупівлі, спланувати грошові потоки та передати команді більше відповідальності. Саме готовності управляти зростанням Done та Академія ДТЕК присвятили програму "Власник бізнесу 2.0: масштабування, ефективність, прибуток".

У роботі з підприємцями Done бачить, як запит на фінансування поєднується з потребою посилити управління. Капітал відкриває можливість розширювати діяльність, а фінансове планування, делегування й узгоджені рішення команди визначають, наскільки ефективно бізнес нею скористається.

Програма об’єднала 470 учасників із 50 міст і локацій. Протягом 12 практичних модулів вони опрацьовували питання масштабування, експорту, фінансів, переговорів і лідерства. Найбільше зацікавлення викликали теми переговорів, лідерських підходів та фінансової моделі.

Для торгової компанії масштабування означає, що закупівлі, продажі, логістика та фінанси мають працювати узгоджено. Наприклад, збільшення замовлення постачальнику потребує розуміння, коли товар надійде, як швидко його можна реалізувати та коли компанія отримає оплату. Рішення одного підрозділу впливає на можливості інших, тому менеджерам важливо бачити весь цикл і розуміти власну відповідальність за спільний результат.

Під час виходу на інший ринок до цих завдань додаються нові питання: як перевірити попит, обрати канали продажу, побудувати взаємодію з місцевими партнерами та оцінити економіку поставки. Команді потрібно вміти зіставляти комерційні можливості з ресурсами компанії. Навіть перспективний напрям потребує конкретного плану: хто відповідає за запуск, які витрати необхідні та за якими показниками оцінювати поступ.

Саме тому практичні інструменти мають бути доступними людям, які щодня забезпечують виконання бізнес-планів. Керівнику закупівель потрібно розуміти вплив його рішень на запаси та потребу в коштах, керівнику продажів – враховувати строки й умови оплати, а менеджерам напрямів – погоджувати пріоритети між собою. Спільне розуміння цих взаємозв’язків створює основу для більш злагодженої роботи в період розширення.

Цей запит пояснює логіку партнерства: підприємцям потрібні інструменти, які допомагають одночасно розвивати компанію та зберігати керованість. Для Done освітня співпраця з Академією ДТЕК доповнює роботу з фінансуванням МСБ, допомагаючи власникам готувати управлінську основу для наступного етапу розвитку.

"Для нас це можливість поєднати практичний досвід Done та експертизу Академії ДТЕК, щоб разом дослідити стратегії бізнесів, які допомагають їм віднайти внутрішні фактори зростання в умовах невизначеності", – Антон Скоробогатов.

У 2027 році Done та Академія ДТЕК продовжать програму, розширивши її фокус на менеджерів торгового малого та середнього бізнесу. Мета – дати управлінським командам практичні інструменти, з якими вони зможуть підтримати компанії на етапі масштабування в Україні та на інших ринках.

Це продовження відповідає наступному завданню розвитку: підприємницький задум має отримати підтримку всередині організації. Власник визначає напрям і масштаб амбіцій, а менеджери перетворюють їх на щоденну роботу – організовують процеси, координують людей і відповідають за реалізацію рішень. Підготовка команди до цієї ролі допомагає створити спільну основу для руху вперед.

Для Done та Академії ДТЕК наступний етап програми – можливість підтримати цей перехід. Йдеться про готовність команди працювати з більшими обсягами, новими завданнями та ширшою географією бізнесу. Саме така управлінська спроможність потрібна, щоб плани масштабування знаходили продовження в діях людей, які щодня розвивають компанію.