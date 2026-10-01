Як обрати депозитну стратегію: українці все частіше обирають вклади у невеликих банках

У вересні цього року НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 процентного пункту до 16% річних, і цим просигналізував про очікуване зростання процентних ставок за депозитами. У банках найвищі ставки цієї осені – за вкладами на 6, 9 та 12 місяців. Як правило, йдеться про ставки в межах 12%, які пропонують великі банки, та до 16,5—17,0% річних за депозитами від менших, але системних та активних на ринку банків.

Великі банки традиційно приваблюють масштабом та високою ліквідністю, але за це вкладник нерідко "платить" нижчою ставкою за депозитом. Менші, але фінансово стійкі банки конкурують інакше – пропонують вищу дохідність, гнучкіші умови. Тому при виборі депозиту варто дивитися не стільки на розмір банку, скільки на поєднання кількох факторів: фінансової стійкості, ліквідності, історії роботи на ринку, умов депозиту та його дохідності.

До таких банків, до прикладу, належить Ідея Банк, якому у 2026 році виповнилося 37 років. У 2025 році банк був внесений Національним банком України до переліку системно важливих банків. З початку 2026 року Ідея Банк демонструє приріст по депозитах +19,9%, що є максимальною динамікою приросту на ринку серед невеликих банків. А у вересні Ідея Банк увійшов до трійки лідерів серед невеликих банків за зростанням залучення депозитів з початку 2026 року.

Обираючи депозитну стратегію, варто також поєднувати гривневі депозити із невеликою ставкою, які можуть слугувати як захист заощаджень від інфляції, та депозити із максимальною ставкою, які дозволяють не просто зберегти кошти, а дають реальний прибуток.

Так, наприклад, Ідея Банк на честь 37-ї річниці запропонував депозит "Акційний" з максимальною ставкою до 17,37% річних у гривні із можливістю поповнення депозиту протягом місяця з моменту відкриття. Строки розміщення – 6, 9 або 12 місяців з можливістю оформлення онлайн за кілька хвилин у мобільному застосунку O.Bank або у відділенні. Мінімальна сума вкладу становить 1 грн, а розмір ставки може змінюватися залежно від суми депозиту.

В Ідея Банку пропонують кілька підходів до депозитної стратегії. Один із них – розподілити вільні кошти: частину залишити на депозиті до запитання, щоб мати швидкий доступ до грошей, а частину розмістити на строковому депозиті з вищою ставкою, наприклад депозиті "Акційний". Другий варіант стратегії – поступово формувати кілька депозитів. Відкрити депозит "Акційний" із можливістю поповнення протягом місяця. Так кошти розподіляються між кількома вкладами, поступово накопичуються і водночас працюють на прибуток.

За словами директора департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександра Тимофіїва, клієнти Ідея Банку найчастіше обирають терміни вкладу 6 і 12 місяців. Станом на 1 вересня 2026 року 46% депозитного портфеля займають 12-місячні вклади, тоді як піврічні вклади мають частку 36%. На початок вересня обсяг вкладів клієнтів - фізичних осіб в банку у валюті (долар США, євро) становить у гривневому еквіваленті 344,3 млн грн, що становить 6% від загального обсягу вкладів населення. Більшість клієнтів розміщують депозити онлайн: на початок вересня 2026 року частка депозитів, оформлених через мобільний застосунок Ідея Банку O.Bank, сягнула 82%.

"Через застосунок O.Bank клієнти можуть не лише швидко відкрити новий депозит, а й зручно керувати вже існуючими вкладами: контролювати строки розміщення, відстежувати нараховані відсотки, поповнювати депозити, розміщувати нові кошти без відвідування відділення", – зазначив експерт Ідея Банку.